Täter flüchtig – Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft in Altikon Ein bewaffneter Mann hat am Samstagvormittag in Altikon ein Lebensmittelgeschäft überfallen und dabei mehrere Hundert Franken Bargeld erbeutet. Verletzt worden ist niemand.

Der maskierte Mann überfiel am Samstag ein Lebensmittelgeschäft in Altikon. Foto: Google Maps

Gegen 11.20 Uhr betrat ein maskierter Mann ein Lebensmittelgeschäft an der Thurtalstrasse. Er bedrohte die Verkäuferin und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren Hundert Franken flüchtete er anschliessend zu Fuss in Richtung Ellikon an der Thur.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte, wurden weder die Verkäuferin noch eine anwesende Kundin beim Überfall verletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bis anhin ergebnislos.

Der Mann ist ungefähr 175 cm gross und von schlanker Statur. Er trug Handschuhe, vermutlich einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke sowie dunkle Trainerhosen und schwarze Turnschuhe. Sein Gesicht war durch die Kapuze, eine schwarze Stoffmaske sowie eine Sonnenbrille verdeckt.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen.



