Winterthur-Grüze – Raubüberfall auf Tankstellenshop – Zeugenaufruf In der Nacht auf Montag hat ein unbekannter Täter in Winterthur einen Tankstellenshop überfallen. Verletzt wurde dabei niemand.

Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Kurz nach Mitternacht betrat eine maskierte Person den Tankstellenshop an der St.-Galler-Strasse und bedrohte die anwesende Angestellte mit einer Waffe, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung bekannt gibt. Die wahrscheinlich männliche Person verlangte die Herausgabe von Bargeld. Danach flüchtete der Räuber zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Fahndung verlief bis jetzt ergebnislos.

Der Täter ist 20 bis 25 Jahre alt und circa 165 bis 170 Zentimeter gross. Er trug eine helle Trainerhose, ein helles Sweatshirt mit Kapuze und eine Geistermaske. Ausserdem trug er einen Rucksack und eine Faustfeuerwaffe mit sich.

Zeugenaufruf

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.

