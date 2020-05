Aufgefallen – Rauf und runter in Feuerthalen Im «Feuerthaler Anzeiger» wird über Geschehnisse der Gemeinde informiert. In der aktuellen Ausgabe findet sich ein Leiterlispiel, das auf die Gemeinde gemünzt ist. Eva Wanner

«Zugfahrt über den Rhein: Nimm den Thurbo und fahre zwei Felder zurück», lautet das letzte Feld des Feuerthaler Leiterlispiels vor dem Ziel. Archivfoto: Koni Ulrich

Der Hilari ist natürlich dabei. Wenn von Feuerthalen die Rede ist, darf der fasnachtsähnliche Brauch, wie er in der Ausserämter Gemeinde und drei weiteren gefeiert wird, nicht fehlen. Die Badi am Rhein in Langwiesen, das politisch zu Feuerthalen gehört, ist in Form eines Bildes verewigt. Und das «Bruggebier», das eine Gruppe Feuerthaler zum 700-Jahr-Jubiläum der Gemeinde 2018 hat brauen lassen, ebenso.