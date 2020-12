Chinesisches Weltraumprogramm – Raumsonde schiesst gestochen scharfe Bilder vom Mond Die Chinesische Sonde «Chang’e-5» hat das Einsammeln von Bodenproben abgeschlossen. Dabei machte sie einzigartige Bilder von der Mondoberfläche.

Setzte «erfolgreich» auf der Oberfläche an: Der Fuss des Laders auf dem Mond. Foto: CNSA via Reuters

Die chinesische Sonde «Chang’e-5» hat nach Angaben der Nationalen Raumfahrtbehörde Chinas (CNSA) erfolgreich Gesteinsproben von der Mondoberfläche eingesammelt. Dabei hat der Lader ein Panoramafoto von seiner Umgebung gemacht.

Die Raumfahrtbehörde haben das Bild laut dem «Spiegel» in einer Auflösung von 15’000 mal 7947 Pixeln zur Verfügung gestellt. Dadurch sind selbst kleine Steine zu erkennen, die der Lader bei seiner Landung am Boden zur Seite gestossen hat.

«Chang’e-5» setzte am Dienstag «erfolgreich» auf der Mondoberfläche auf. Die Sonde bereite sich nun darauf vor, die Proben zurück zur Erde zu schicken, teilte die Behörde am Donnerstag mit. «Chang’e-5» habe insgesamt zwei Kilogramm Material aus einem bisher unerforschten Gebiet des Mondes eingesammelt. Forscher erhoffen sich davon Erkenntnisse zum Ursprung des Mondes.

Gestochen scharf: Auch bei starkem Heranzoomen sind kleine Krater auf den Aufnahmen zu erkennen. Foto: CNSA

Sollte die Mission wie geplant ablaufen, wäre China das dritte Land nach den USA und der Sowjetunion, das Boden- und Gesteinsproben vom Mond zu Erde bringt. Es ist die erste solche Mission seit vier Jahrzehnten.

Die Sonde habe die Proben in einem speziellen Behälter verstaut. In einer Kapsel sollen sie Anfang Dezember in der Inneren Mongolei, einer Region im Norden Chinas landen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

SDA