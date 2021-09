EHCW in der neuen Saison – Raus aus der bequemen Nische In ihrem siebten Jahr in der Swiss League müssen die Winterthurer etwas erreichen, das sich als sportlicher Erfolg bezeichnen lässt. Es geht eine fast total umgekrempelte Mannschaft an den Start. Urs Kindhauser

Anthony Staiger (rechts) ist vom EHC Kloten nach Winterthur zurückgekehrt – und muss in eine neue Rolle hineinwachsen. Foto: Madeleine Schoder

Mit dem Heimspiel gegen Thurgau beginnt der EHCW am Freitag (20 Uhr) die neue Saison, seine siebte seit dem Aufstieg in die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga. Von aussen betrachtet, hat sich in dieser Zeit in Winterthur nicht viel getan. Die Gegner sind grösstenteils übermächtig geblieben. Thurgau etwa hat sich mit einem Budget von über 4 Millionen Franken den Playoff-Viertelfinal zum Ziel gesetzt. Der EHCW will 2 Millionen aufwenden. Sportlich gesehen ist die Wahrnehmung bisher diese: Die Winterthurer haben sich im hintersten Teil der Tabelle gemütlich eingerichtet. Tabellenletzte waren sie nach ihrer Premierensaison im Februar 2016, sie waren es auch im März dieses Jahres.