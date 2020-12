Der EHCW in Langenthal – Raus aus der Negativspirale Nach sieben Niederlagen in Folge würde der EHCW gerne wieder mal gewinnen. Nur ist Langenthal wahrlich kein Aufbaugegner. Urs Kindhauser

Gegen Langenthal hat der EHCW stets einen schweren Stand: Goalie Marco Mathis wird von Stefan Tschannen bezwungen. Foto: Marcel Bieri

Sieben Mal hintereinander hat der EHCW nun verloren – eigentlich nichts Neues für ihn zu dieser Jahreszeit, zumal die Gegner zweimal Kloten, Olten, Thurgau oder Ajoie hiessen. Da ist selten was zu holen. Schon eher nagen die jüngsten Resultate am Gemütszustand der Winterthurer: 0:2 und 0:1 gegen die EVZ Academy, einen direkten Konkurrenten im Kampf um Rang 10. Es ist also eine Negativspirale des EHCW, die anfänglich nur langsam drehte, jetzt aber schnell. Das heisst: Es ist Zeit, da herauszukommen, Zeit zu zeigen, dass es diesmal anders läuft als bisher und Zeit, wieder mal ein Tor zu schiessen.