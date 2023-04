Champions League: Viertelfinals – Real vor Halbfinal-Einzug, auch Milan mit guter Ausgangslage Der spanische Titelverteidiger gewinnt gegen Chelsea verdient 2:0. Und Milan bezwingt Napoli. Fabian Sangines

Karim Benzema (links) trifft zur 1:0-Führung für Real Madrid. Foto: Javier Soriano (AFP)

Titelverteidiger Real Madrid hat sich im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Chelsea eine hervorragende Ausgangslage geschaffen. In einer lange Zeit unterhaltsamen Partie gewinnen die Madrilenen 2:0. Ein verdientes Resultat, das Heimteam ist über weite Strecken das deutlich bessere Team, auch wenn es Chelsea in der Startphase ein paar Mal gelingt, mit gefährlichen Kontern Unruhe zu stiften. Beispielsweise Joao Felix, der beinahe von einem langen Pass profitieren kann.

Danach aber übernimmt Real Madrid die Kontrolle, das 1:0 in der 21. Minute durch Karim Benzema ist die logische Folge. Der französische Ausnahmekönner profitiert dabei von einem Ablenker von Sturmpartner Vinicius und einem Abpraller bei Chelsea-Goalie Kepa Arrizabalaga. Der Treffer kommt just in einer Phase, in der die Londoner kaum spielerische Lösungen finden – und dennoch kommen sie beinahe zum Ausgleich, Thibaut Courtois im Real-Tor rettet aber mirakulös.

Immerhin ist das so eine Art Weckruf für Chelsea, bis zur Pause schaffen sie es, die Partie etwas ausgeglichener zu gestalten. Danach aber dreht Real auf, schnürt den Gegner immer mehr ein – und darf ab der 60. Minute in personeller Überzahl spielen. Ben Chilwell zieht nach seinem Stellungsfehler gegen Rodrygo die Notbremse und sieht folgerichtig die Rote Karte. Ab da ist es ein spanischer Monolog, der mit dem Tor des eingewechselten Marco Asensio in der 74. Minute belohnt wird. Danach verpassen die Spanier zwar das wohl vorentscheidende 3:0, haben kurz vor Schluss aber noch etwas Glück, dass Mason Mount eine gute Gelegenheit auslässt.

Somit haben die Madrilenen eine hervorragende Ausgangslage fürs Rückspiel am kommendem Dienstag, während Chelsea auch sein zweites Spiel unter Interimstrainer Frank Lampard verliert, ohne ein Tor zu schiessen.

Italienisches Duell geht an Milan

Im zweiten Spiel gewinnt die AC Milan gegen Napoli dank eines Treffers von Ismaël Bennacer in der 40. Minute 1:0. Die Mailänder dürfen die letzten 20 Minuten nach Platzverweis in Überzahl spielen, weil André-Frank Anguissa mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wird.

