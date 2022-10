Fertig mit nutzlosem Verpuffen – Rechenzentren sollen mit Abwärme Wohnungen heizen Alle Datencenter sollen ihre Abwärme in Verbunde einspeisen. Der Kantonsrat hat einen entsprechenden Vorstoss überwiesen. Dagegen war nur die FDP.

Das Rechenzentrum Vantage in Winterthur verbraucht so viel Strom wie halb Winterthur. Foto: Keystone/Christian Beutler

Datencenter sind gigantische Strom-Fresser. Die Rechenzentren, die in der Schweiz bereits gebaut wurden, verbrauchen zusammen etwa 2,1 Milliarden Kilowattstunden. Das neue Rechenzentrum in Winterthur-Hegi vom US-Unternehmen Vantage beispielsweise benötigt alleine halb so viel Strom wie die ganze Stadt mit ihren über 119'000 Einwohnenden zusammen.

Durch die Kühlung der Rechner entsteht aber viel Abwärme. Diese wird mit etwa 30 Grad Celsius ohne Nutzen in die Umgebung gepustet. Es liege doch auf der Hand, mit dieser Abwärme unsere Wohnungen zu heizen statt die Umwelt, sagte GLP-Kantonsrat Michael Zeugin (Winterthur) am Montag in der Kantonsratssitzung..

Zusammen mit SP und EVP fordert die GLP deshalb, dass Datencenter dazu verpflichtet werden, ihre Abwärme in einen Heizungsverbund einzuspeisen. Es sei wichtig, diese Verpflichtung jetzt zu verankern, sagte Zeugin weiter. «Bevor alle Rechenzentren gebaut sind und dann möglicherweise am falschen Ort, wo gar keine Siedlungen in der Nähe sind.»

Die Abwärme der Kühlanlagen auf dem Dach wird demnächst in das Fernwärmenetz von Opfikon geleitet. Foto: Urs Jaudas

Bei Digital Reality mit Standort in Glattbrugg werden entsprechende Pläne demnächst umgesetzt. die Einspeisung ins Fernwärmenetz der Flughafenregion erfolgt demnächst.

Das Rechenzentrum verfügt auch über 50 Notstromgeneratoren. Sie könnten den Kanton zur bei einer Strommangellage versorgen.

FDP: «Frontalangriff auf eine neue Branche»

Der Regierungsrat war eigentlich bereit, den Vorstoss zu bearbeiten. Auch er findet diese Idee also gut. Die FDP war jedoch dagegen, weshalb das Thema überhaupt in den Rat kam.

Für die FDP ist der Vorstoss «ein Frontalangriff auf eine neue Branche», wie Alex Gantner (Zürich) sagte. «Das ist nur politischer Aktivismus, ein neuer Zwang, ein neues Diktat.» So werde lediglich ein neues Geschäftsmodell im Kanton Zürich verhindert. Mit Fortschritt habe das nichts zu tun. Die FDP hatte alleine aber keine Chance, die Überweisung zu verhindern.

Das dringliche Postulat von GLP, SP und EVP wurde mit 139 zu 28 Stimmen überwiesen. Der Regierungsrat hat nun ein Jahr Zeit, einen Bericht mit Antrag auszuarbeiten.

