«Diese Inszenierung steht unter dem Stern Humanismus»

Frau Huonker, warum sollte man sich «Joseph und seine Brüder» anschauen?

Laura Huonker: «Joseph und seine Brüder» ist ein «Romangebirge», wie Thomas Mann sagte, bestehend aus vier Büchern. Die inhaltsreichen Texte tauchen in die vergleichsweise kurze alttestamentarische Vorlage ein. Die Josephsgeschichte verbindet das Judentum, den Islam und das Christentum. Meine bildstarke Inszenierung nährt sich vom faszinierenden Facettenreichtum der Mann’schen Erzählung, welche Theologie, Psychologie und Kulturgeschichte verbindet.

Aus welchem Grund haben Sie das Stück nur mit Frauen, im Alter von 30 bis 84 Jahren, und einem männlichen Teenager besetzt?

Es wirken Profis und Laien mit. Das Laien-Ensemble fand sich durch einen öffentlichen Spieleraufruf und stammt aus dem ganzen Kanton. Die Inszenierung lebt vom Wechselspiel von Erzählung und Dialogen. Die Rollen sind nicht durchgehend zugeteilt, jede spricht die Texte, die ihr am nächsten waren. Wie in uns selbst mischen sich in der Aufführung Joseph-Aspekte und Bruder-/Schwester-Perspektiven. Es treten teilweise ein oder zwei Joseph-Figuren parallel auf, spielend, lesend oder stumm.

Auf den Bildern von der Premiere in der Reformierten Kirche Oerlikon sieht man, dass sie, salopp gesagt, im Kirchenraum herumturnen. Kommt das nicht einer Entweihung der Kirche gleich?

Der Tisch im Kirchenschiff, um den herum der Eindruck des «Turnens» entstehen könnte, wird als Bühne genutzt und erinnert an die Abendmahlszene. Der Spielraum ist erweitert um zwei Podeste, auf denen das Ensemble als Zeugenschaft agiert sowie spielend und lesend in verschiedene Rollen schlüpft. So hat Szenografin Barbara Pfyffer einen Raum geschaffen, in den das Theater mit seinen Mitteln in den Kirchenraum hinein darf, hineinpasst, hineingehört.

Thomas Mann schrieb seine Romane als Bollwerk gegen den Nationalsozialismus. Als AL-Politikerin, verstehen Sie Ihre Inszenierung explizit als Ansage gegen rechte Tendenzen in der Gesellschaft?

Diese Inszenierung steht unter dem Stern Humanismus. Die Geschichte erzählt von Bruderzwist, Neid, Aufstieg und Fall, von Reife und Versöhnung, das kennen wir alle. Mich hat aber auch der politische Aspekt interessiert, an der aktuellen Frage von Migrantinnen. Joseph, der Träumer, wird aus Neid von seinen Brüdern in einen Brunnen geworfen und in die Fremde geschickt. Es gibt dabei auf beiden Seiten Momente der Selbstreflektion und der Reue. Es geht um den Reifeprozess eines hochbegabten sensiblen Menschen, der, anfänglich Sklave, an die Spitze eines Staates kommt und für eine ganze Region, einschliesslich seiner Familie, das Überleben sichert.

Sie bringen in den Kantonsrat entsprechende Vorstösse ein, zum Beispiel zur Aufnahme von Bootsflüchtlingen. Was stimmt sie als Feministin zuversichtlich, dass die derzeit muslimisch geprägte Migration die Frauenrechte respektiert?

Der arabische Frühling in Kairo war jung und weiblich, in Lateinamerika regt sich starker Widerstand gegen den Femizid und aktuell sind beispielsweise im Iran und in der Schweiz grosse Frauenbewegungen im Gange. Die starke Beteiligung am nationalen Frauenstreik im vergangenen Jahr trug deutlich auf die Strasse, dass wir in Sachen Gleichberechtigung auch in der Schweiz noch nicht da sind, wo wir sein wollen.

Man sollte noch die in der Inszenierung eingefügten Lieder von Johannes Brahms sowie die todesnahen Gesänge von Victor Ullmann erwähnen, die er im KZ Theresienstadt komponierte.

Genau, der Bariton Niklaus Kost und der Organist Christian Gautschi tragen die Lieder vor. Ullmann vertonte im Liederzylus «Der Mensch und sein Tag» Gedichte des ebenfalls jüdischen Mitgefangenen Hans Günther Adler. Sie bringen zum Ausdruck, dass es – unter was für Umständen auch immer – im Kern um Menschlichkeit geht. Zwei Lieder aus «Vier ernste Gesänge» von Brahms besingen das Ewige und trösten über das Leid der Menschen hinweg.

Joseph und seine Brüder. Freitag, 20. März, 19.30 Uhr. Kirche Wildberg. Eintritt frei, Kollekte.