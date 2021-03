Kolumne Lomo – Rechnen und Diktieren Knapp 18 Prozent der Bevölkerung haben das Burkaverbot beschlossen. «Leben wir also in einer Diktatur?», fragt sich Lomo. Johannes Binotto

Unfug soll man ja nicht noch dadurch adeln, dass man ihn ernsthaft diskutiert, und so hatte ich auch nicht vor, etwas zu sagen zur Aussage unserer Volkspartei, in der Schweiz herrsche aktuell eine Diktatur des Bundesrats (natürlich nicht des Gesamtbundesrats, wo ja die bürgerlichen Kräfte eine Mehrheit bilden, sondern vor allem von Bundesrat Alain Berset).

Aber jetzt fällt mir das doch recht schwer, nachdem Nationalrätin Martullo-Blocher diesen Montag fand, sie müsse diesbezüglich doch noch mal nachdoppeln und dem Parlament erklären, was eine Diktatur sei – wohlweislich mit Verweis aufs Wörterbuch und nicht etwa auf real existierende Diktaturen wie Nordkorea, weil das wahrscheinlich etwas weniger überzeugend geklungen hätte.

Eine Diktatur sei, wenn wenige über die Mehrheit bestimmen würden, so erläuterte die Nationalrätin ihren Kolleginnen und Kollegen, und wenn ich auch gegen diese Definition nichts einzuwenden habe, so fand ich doch den Zeitpunkt für eine solche Aussage nach dem letzten Abstimmungssonntag spannend.

Mein Rat: Vielleicht lieber etwas mehr rechnen und etwas weniger wild diktieren.

Da war doch am Wochenende die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» angenommen worden, und ich hab mal ein bisschen gerechnet: Von den achteinhalb Millionen Menschen, die in der Schweiz leben, sind fünfeinhalb Millionen stimmberechtigt, also rund 65 Prozent. Von diesen 65 Prozent der Gesamtbevölkerung nahmen nur gerade 51,4 Prozent überhaupt an der Abstimmung teil, macht also: 35 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und von denen, die überhaupt abstimmen gingen, haben 51,2 Prozent Ja zur Initiative gesagt. Das macht also am Schluss 17,92 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Anders gesagt: Weniger als ein Fünftel der Bevölkerung der Schweiz hat ein Verbot bestimmt, das dann für alle gilt. Die Diktatur-Definition von Martullo-Blocher ist somit bestens erfüllt. Aber Pardon, ich hab vergessen, dass die Definition natürlich immer nur für die anderen, aber nicht bei Abstimmungserfolgen der eigenen Partei gilt. Und nur damit es keine Missverständnisse gibt: Natürlich halte ich das Abstimmungsresultat für absolut legitim. Wir kennen die Regeln, und wer nicht abstimmen geht, darf sich auch nicht darüber beklagen, wie entschieden wird. Was indes dreiste Polemik mit so gefährlichen Begriffen wie Diktatur angeht, so wäre mein Rat an uns alle: Vielleicht lieber etwas mehr rechnen und etwas weniger wild diktieren.