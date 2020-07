Parlament Illnau-Effretikon – Rechnung mit Rekordgewinn einstimmig angenommen Die Illnau-Effretiker Gemeinderäte wollten nicht mal die Details der Jahresrechnung 2019 beraten. Eine Diskussion blieb aus. Nadja Ehrbar UPDATE FOLGT

Der Bereich Gesellschaft und im Speziellen die Pflegefinanzierung (im Bild das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen) haben besser abgeschnitten, also weniger ausgegeben, als budgetiert. Archivfoto: Marc Dahinden

Die Jahresrechnung 2019 sei kalter Kaffee, sagten Finanzvorstand Philipp Wespi (FDP) sowie Thomas Hildebrand (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission, am Donnerstagabend vor dem Parlament. Wegen der Corona-Pandemie hatte sich die Abnahme um einen Monat in den Juli hinein verschoben. Die Ratsmitglieder verzichteten darauf auf eine Detailberatung und stimmten ihr einstimmig zu. Sie schloss mit einem Plus von 10,8 Millionen Franken statt mit einem von 95’000 Franken wie budgetiert. Eine exzellente Jahresrechnung, wie Wespi sagte.