Sekundarschule Rickenbach – Rechnung und Budget genehmigt Die Sekundarschule Rickenbach schloss ihre Rechnung mit einem überraschend hohen Plus ab. Die Gemeindeversammlung nahm Rechnung und Budget einstimmig an. Nina Thöny

Der Kreisgemeinde der Sekundarschule Rickenbach gehören auch Altikon, Dinhard und Ellikon an der Thur an. Foto: Marc Dahinden

Nur gerade elf Stimmbürger nahmen am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung der Sekundarschule Rickenbach teil. Der Kreisgemeinde gehören neben Rickenbach auch Altikon, Dinhard und Ellikon an der Thur an. Die anwesenden Personen genehmigten dafür sowohl die Rechnung von 2019 als auch das Budget für das kommende Jahr einstimmig.

Die Rechnung schliesst mit einem Plus von rund 590’000 Franken. Schulpräsident Samuel Herrmann sagt, er habe nicht mit einem so hohen Plus gerechnet. Es sei hauptsächlich auf höhere Steuereinnahmen und einen grösseren Ressourcenausgleich zurückzuführen.