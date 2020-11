Budget 2021 Weisslingen – Rechnungsprüfer werfen Gemeinderat fehlenden Sparwillen vor Der Gemeinderat von Weisslingen will den Steuerfuss um 5 Prozentpunkte auf 111 Prozent erhöhen. Dagegen wehrt sich die Rechnungsprüfungskommission zwar nicht, sie ortet aber Sparpotenzial. Nadja Ehrbar

Der Gemeinderat soll sparen, fordert die Weisslinger Rechnungsprüfungskommission. Foto: Heinz Diener

In der Gemeinde Weisslingen reichen die Steuereinnahmen nicht mehr aus, um die Kosten sowie künftige Investitionen zu decken. Das sagt der Gemeinderat. Er will deshalb den Steuerfuss per 2021 um 5 Prozentpunkte auf 111 Prozent erhöhen.

Es wäre dies bereits die zweite Erhöhung innerhalb der letzten drei Jahre. Im Februar 2018 stimmte die Gemeindeversammlung einer Steuerfusserhöhung von 101 auf 106 Prozent zu, nachdem sie das Budget im Dezember 2017 noch abgelehnt hatte. Der Auftrag an den Gemeinderat lautete damals: sparen!

«Vorschläge nicht umgesetzt»