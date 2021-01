Veloverkehr in Winterthur – Rechtsabbiegen bei Rot: Winterthur wird überholt Seit 1. Januar darf man als Velofahrer bei Rot rechts abbiegen, wenn es entsprechend gekennzeichnet ist. Winterthur ist mit der Umsetzung im Rückstand. Aus Personalknappheit, sagt die zuständige Stadträtin. Deborah Stoffel

So werden die Kreuzungen künftig gekennzeichnet sein, bei denen man als Velofahrerin bei Rot rechts abbiegen darf. Foto: Branko De Lang (Keystone)

Seit diesem Monat dürfen Velos und Mofas schweizweit bei Rot rechts abbiegen, sofern dies mit einer schwarzen Tafel mit gelbem Velo und Pfeil gekennzeichnet ist (s. Bild). Es ist eine von mehreren Änderungen im Strassenverkehrsgesetz, die mit dem neuen Jahr in Kraft getreten sind. Dieser Tage sind deshalb viele Städte daran, die nötigen Signalisationen anzubringen. Zürich schildert bereits im Januar 81 Stellen im Verkehrsnetz entsprechend aus. Im Laufe des Jahres sollen weitere dazukommen. Auch Lausanne wird noch diesen Monat die entsprechenden Kreuzungen freigeben. Bern will bis Ende Februar 80 Stellen gekennzeichnet haben.

Die Velostadt Winterthur wird dem in nichts nachstehen, würde man annehmen. Aber dem ist nicht so. Die Stadt will die Beschilderung zwar auch anbringen, aber erst «im ersten Halbjahr 2021», wie sie in einer am Montag verschickten Mitteilung schreibt. Vorerst soll dann das Abbiegen an rund 30 Kreuzungen erlaubt werden, wo das ohne Anpassungen möglich ist. Weitere Signalisationen sollen später bei Kreuzungssanierungen erfolgen. Zentral dafür, dass das Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt werden kann, ist eine gute Übersicht über die Kreuzung, sowohl für die Auto- als auch für die Velofahrer.

Wieso geht das nicht schneller? Stadträtin Christa Meier (SP), die das verantwortliche Baudepartement leitet und selbst viel mit dem Velo in der Stadt unterwegs ist, sagt: «Wir wären gerne schneller. Doch in der Abteilung Verkehr sind die Ressourcen extrem knapp, und wir sind ständig daran, laufende Projekte abzuarbeiten.» Auf jeden Fall freut sie sich über die neue Regelung. «Das ist eine sinnvolle Art, Velos zu bevorzugen, die nicht auf Kosten anderer geht und mit der man flüssiger durch die Stadt kommt.»

«Konservativ tickendes Winterthur»

Entsprechend verständnisvoll zeigen sich die Velo-Lobbyisten, so etwa die Grüne Partei, die in der Stadt permanent Druck macht, wenn es um den Veloverkehr geht, selbst jetzt, da es im Stadtrat verkehrspolitisch eine komfortable linke Mehrheit gibt und die Schlüsseldepartemente Polizei und Bau von GLP und SP gehalten werden. «Die Grünen freuen sich sehr, dass diese einfache, kostengünstige und effiziente Massnahme zugunsten des Veloverkehrs nun eingeführt wird», sagt Gemeinderat Reto Diener. «Sie hilft mit, den umweltfreundlichen Verkehr in der Stadt zu priorisieren und damit das Verkehrsaufkommen zugunsten des Verkehrsträgers Velo zu verbessern, was die Lebensqualität der Anwohner in der Stadt aufwertet und langfristig dem Klima hilft.»

Diener sagt auch: Man wisse, dass Winterthur von anderen Städten bezüglich Veloverkehr überholt worden sei. Er zeigt sich aber optimistisch: «Immerhin ist jetzt wieder mehr Zug in die Sache gekommen, auch dank vielfältigem Druck aus Politik und Verbänden sowie den neuen Mehrheiten in der Regierung.» Es sei jetzt wichtig, dass diese Aktivitäten nicht gleich wieder ausgebremst würden durch das städtische Budget. Dass Winterthur im Hintertreffen sei, liege auch am fehlenden Personal. Diener zieht den Vergleich mit Bern: Die Stadt, die nur unwesentlich grösser ist als Winterthur, habe drei- bis viermal so viel Personal, das sich um die Anliegen der Velofahrer kümmere. «Und man muss schon klar sehen: Bern und Zürich haben ganz andere politische Mehrheiten als wir hier, im insgesamt doch sehr konservativ tickenden Winterthur.»

Planung wegen Notbudget blockiert

Neben dem Rechtsabbiegen bei Rot betrifft eine weitere neue Verkehrsregel die Möglichkeit, in der Tempo-30-Zone den Rechtsvortritt aufzuheben. Sie soll in Winterthur vor allem bei Veloschnellrouten zum Zug kommen. Auf Pilotstrecken, wo es dazu lediglich einer geänderten Markierung und Signalisation bedarf, wollte das Tiefbauamt diese Regelung eigentlich sofort einführen. Gemäss Herbert Elsener, Leiter Verkehr beim Baudepartement, soll eine erste Pilotstrecke auf der Veloschnellroute 4 in Töss und eine zweite auf der Veloschnellroute 1 in Oberwinterthur (der «Landbote» berichtete) umgesetzt werden. Diese Planungen seien allerdings derzeit aufgrund des Notbudgets blockiert.