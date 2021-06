Erste Hochrechnungen – Le Pen und Macron gehen bei Regionalwahlen in Frankreich leer aus Die Rechtspopulisten und die Regierungspartei konnten in der entscheidenden zweiten Runde in keiner einzigen Region gewinnen. Stärkste Kraft wurden die Konservativen.

Das Rassemblement National von Marine Le Pen konnte keine einzige Region gewinnen. Foto: Michel Spingler (Keystone/AP)

In der zweiten und entscheidenden Runde der Regionalwahlen in Frankreich ist die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen leer ausgegangen. Ihr Rassemblement National verpasste nach Prognosen vom Sonntagabend auch in der südfranzösischen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur die letzte verbleibende Chance auf einen Sieg.

In der besonders umkämpften Region kam ihr Kandidat Thierry Mariani nur auf gut 42 Prozent, wie der TV-Sender France 2 berichtete. Der bürgerlich-konservative Bewerber Renaud Muselier erreichte demnach mehr als 57 Prozent. Die beiden Politiker waren in der Endrunde die einzigen verbliebenen Bewerber.

Die Le-Pen-Partei, die früher Front National hiess, hat es in Frankreich bisher noch nie geschafft, eine Region für sich zu erobern. Le Pen wollte einen Erfolg im Süden als Sprungbrett nutzen, um den Kampf für die Präsidentenwahl in zehn Monaten zu starten. Die Wahlen zu den Räten von Regionen und Départements sind der letzte Stimmungstest.

Die Regierungspartei La République en Marche (LREM) von Präsident Emmanuel Macron ging ebenfalls leer aus und landete mit sieben Prozent der Stimmen abgeschlagen hinten. Ein hochrangiger Parteivertreter sprach von einer «Enttäuschung».

Stärkste Kraft wurden auch in der Stichwahl die Konservativen: Sie kamen nach Angaben von Meinungsforschungsinstituten auf rund 38 Prozent der Stimmen und konnten ihren Vorsprung damit deutlich ausbauen. Zuvor hatte sich erneut eine Rekordenthaltung abgezeichnet.

