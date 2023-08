Recycling in Winterthur – Warum ein Recyclinghof kein Selbstbedienungsladen ist Wenn Bücher auf dem Recyclinghof Maag landen, werden sie ein für alle Mal entsorgt. Während die Maag-Chefin dies verteidigt, wirft das bei Bücherfreunden Fragen auf. Nadine Baumgartner Madeleine Schoder Fotos

Die Maag Recycling ist eine Annahmestelle. Bücher, die hier landen, werden zu Papier. Foto: Madeleine Schoder

Am Bücher-Container von der Maag Recycling blieb schon so mancher Blick hängen. Ab und zu werden die Mitarbeitenden gefragt, ob ein gut erhaltenes Buch aus dem Container mitgenommen werden darf. So tat es auch ein «Landbote»-Leserbriefschreiber, im guten Gedanken, ein Buch retten zu wollen. Man darf nicht. Und das hat auch einen Grund: «Das ist ein bewusster Entscheid», sagt Judith Maag, die Geschäftsführerin der Maag Recycling AG. Die Firma gehe mit ihren Kunden, die Material vorbeibringen, einen stillschweigenden Vertrag und damit die Verpflichtung ein, die Ware auch tatsächlich zu entsorgen. Das sei manchen Entsorgenden ein grosses Anliegen.