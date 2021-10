Unihockey-NLA – Red Ants abgeklärt und stilsicher Die Red Ants reagierten mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen die Floorball Riders auf die Niederlage in Zug in der Vorwoche. Der Sieg der Winterthurerinnen hätte auch weit höher ausfallen können. Damian Keller

Carola Kuhn (Nummer 21) und Melea Brunner überfuhren die Floorball Riders. Foto: Dieter Meierhans

Die Floorball Riders legten mit zwei Siegen aus den ersten drei Runden einen überraschend starken Saisonstart hin, die Planungen der Red Ants wurden derweil mit der Niederlage in Zug empfindlich getroffen. Das Heimspiel der Winterthurerinnen gegen die Zürcher Oberländerinnen kündigte sich entsprechend als Duell auf Augenhöhe an – entpuppte sich aber schon in den Startminuten als äusserst einseitige Affiche. Noch ehe die Gäste erstmals richtig am Ball waren, brachte Carola Kuhn die Red Ants nach 35 Sekunden bereits in Führung. In der 4. Minute traf Kuhn auf Zuspiel Melea Brunners ein zweites Mal, wenig später stand beim Abschluss Linn Larssons nur der Pfosten dem nächsten Treffer im Weg.