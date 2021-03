Unihockey: Playoff-Viertelfinal – Red Ants eliminierenPiranha Chur Die Überraschung ist perfekt. Die Red Ants Rychenberg schlagen Chur im vierten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gleich 8:4 und ziehen in den Halbfinal ein. Dort wartet mit den Jets die nächste hohe Hürde. Damian Keller

Den Schlusspunkt zum deutlichen Sieg und kollektiven Jubel setzte Sina Kraus (rechts). Foto: Damian Keller

«Wir hatten nichts zu verlieren, also gingen wir voller Motivation und Energie aufs Ganze», sprudelte es nach der Partie aus Nicole Mattle heraus. Auf der Anzeigetafel stand ein 8:4 für die Red Ants, die nach dem 6. Rang in der Qualifikation in den Halbfinal einziehen, während der Serienmeister aus dem Bündnerland in die Ferien muss.

Red Ants – Piranha Chur 8:4 Infos einblenden (1:1, 3:1, 4:2); Endstand 3:1. – Oberseen. – SR Begré/Birbaum . – Tore: 7. Marti (Gredig) 0:1. 17. Mattle 1:1. 23. Garbare 2:1. 26. Kuhn (Krausz) 3:1. 30. Plaskova (Mattle; Ausschluss Repkova) 4:1. 32. Wick (Marti) 4:2. 41. Kuhn (Krausz) 5:2. 47. Behluli (Danuser) 5:3. 48. Kühne (Plaskova) 6:3. 53. Garbare (Mattle) 7:3. 57. Marti (Ausschluss Kuhn) 7:4. 60. Krausz (Jeyabalasingam) 8:4. – Strafen: 1-mal 2 gegen Red Ants, 2-mal 2 gegen Chur. Red Ants: Schmid; Plaskova, Garbare; Rüegger, Konickova; Schmuki, Wieland; Brunner, Mattle, Kühne; Jeyabalasingam, Kuhn, Krausz; Krähenbühl, Hohl, Zenger. – Piranha Chur: Münger; Marti, Gredig; Klapitova, Danuser; Wyss, Wick, Repkova; Schneller, Behluli, Capatt. – Bemerkungen: 51.15 Timeout Piranha. 59. Lattenschuss Jirakova.