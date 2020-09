Kein Punkt für Winterthurer Frauen – Red Ants fehlt die Spannung Die Red Ants verlieren in der Unihockey-NLA mit einem Rumpfteam in Frauenfeld 4:5. Dass ausgerechnet die Schwedin Malin Brolund drei Tore erzielte, die Winterthur im Sommer verlassen musste, nennt sich wohl Karma. Damian Keller

Rychenbergs Magdalena Plaskova (Mitte) im Duell mit der ehemaligen Winterthurerin Malin Brolund (rechts), die drei Tore erzielte. Bild: Damian Keller

Eigentlich hätten die Red Ants gewarnt sein müssen. Letztes Jahr verloren sie zum Saisonauftakt gegen ein Frauenfeld, das sich voller Emotionen in die Zweikämpfe stürzte und über sich hinauswuchs. Mangels Klasse gewannen die Thurgauerinnen anschliessend in der gesamten Saison nur noch eine weitere Partie und wurden vor allem durch den Saisonabbruch vor dem Abstieg gerettet. Mittlerweile vermochte Frauenfeld sein Kader etwas zu verstärken. Dennoch gingen die Red Ants nach den deutlichen Siegen gegen Zug und Laupen als klare Favoriten in die Begegnung – mussten sich dem beherzt kämpfenden Gegner aus der Nachbarschaft aber erneut beugen.