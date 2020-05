Unihockeyanerinnen verstärkt – Red Ants holen tschechische Internationale Vom Prager Club Chodov wechselt die 23-jährige Stürmerin Magdalena Plaskova in die Schweizer NLA nach Winterthur. Damian Keller

Robust und abschlussstark: Magdalena Plaskova. Foto: Dieter Meierhans

Die Red Ants verpflichten mit Magdalena Plaskova eine neue Stürmerin. Die 23-jährige Tschechin bestritt bereits zwei Weltmeisterschaften und soll der Offensive der Winterthurerinnen zu mehr Durchschlagskraft verhelfen. Magdalena Plaskova gehörte bisher zu den Leistungsträgerinnen des Prager Spitzenklubs Chodov und vertrat Tschechien an einer Juniorinnen-WM sowie zwei A-Weltmeisterschaften. Die, wie Eishockey-Star Jaromir Jagr, aus Kladno stammende Flügelspielerin gilt als physisch robust, schnell und abschlussstark – Qualitäten, die perfekt zum Spiel der Red Ants passen.

«Wir suchten eine Spielerin, die uns auf den letzten Metern zusätzliche Pferdestärken an Durchschlagskraft verschaffen kann. Plaskova bringt diese Eigenschaften mit – sie arbeitet hart und verfügt über den nötigen Torriecher. Als Rechtsauslegerin bietet sie uns zudem noch weitere Optionen», freut sich Red-Ants-Cheftrainer Lukas Eggli über die Neuverpflichtung.

Jetzt mit zwei Tschechinnen

In der auch in Tschechien aufgrund der Corona-Krise vorzeitig abgebrochenen Saison 2019/2020 skorte Magdalena Plaskova für den Titelkandidaten Chodov in 22 Partien 25 Tore und 28 Assists. In Tschechiens Nationalteam unter dem Schweizer Nationaltrainer Sascha Rhyner gehört Plaskova zum festen Bestandteil des zweiten Blocks und lieferte im letzten Dezember an der Frauen-WM in Neuenburg fünf Skorerpunkte ab. Bei den Red Ants trifft sie mit Hana Konickova (Neuzugang von den Kloten-Dietlikon Jets) auf eine erfahrene Landsfrau.