Ein Sieg aus zwei Spielen – Red Ants treffsicher, aber nur halb erfolgreich Die Red Ants zeigten sich am Wochenende in Torlaune. Gegen Frauenfeld reichte das zu einem Kantersieg, im Berner Oberland gab es mangels Aggressivität in der Abwehr keine Punkte zu holen. Damian Keller

Nach einem Coronafall im Team spielt Red-Ants-Stürmerin Linn Larsson sicherheitshalber mit Maske. Foto: Dieter Meierhans

Ausgerechnet gegen den bisherigen Angstgegner Frauenfeld, gegen den es letzte und diese Saison empfindliche Niederlagen abgesetzt hatte, zeigten die Red Ants die offensiv produktivste Leistung der aktuellen Spielzeit. Die Gäste-Hüterin Jana Schenk wurde schon in den Startminuten so richtig warm geschossen, ehe Nicole Mattle in der 9. Minute den Bann brach. Linn Larsson legte kurze Zeit später zum 2:0 nach, dann erhöhten Evelina Garbare und Carola Kuhn mit satten Abschlüssen innert 33 Sekunden auf 4:0 – das dazwischen liegende Timeout der Thurgauerinnen vermochte den Sturmlauf der Red Ants nicht zu stoppen. Mattle und Kuhn trafen noch vor der ersten Sirene je ein zweites Mal zum 6:0.