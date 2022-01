Unihockey in Winterthur – Red Ants und Trainer Eggli trennen sich Die Red Ants und Cheftrainer Lukas Eggli haben sich darauf verständigt, den Ende Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Nach fünf gemeinsamen Spielzeiten trennen sich die Wege. Damian Keller

Obwohl er stets mit knappen Kadern zu kämpfen hatte, brachte Cheftrainer Lukas Eggli die Red Ants meistens im richtigen Moment in Form. Foto: Dieter Meierhans

Als Lukas Eggli in der Saison 2017/18 sein Amt antrat, gehörten die Red Ants mit Spielerinnen wie Chalverat, Dahlin, Scheidegger, Frick oder Rossier zur erweiterten Spitze der NLA. Im Playoff-Halbfinal wurde der spätere Meister Piranha Chur hart gefordert, im Cup gelang der Einzug in den Final. Danach folgte ein gewaltiger Umbruch, ein gutes Dutzend Leistungsträgerinnen verliessen den Verein auf einen Schlag – die folgende Saison wurde mit ein Rumpfteam in Angriff genommen, sogar die Playoff-Qualifikation schien ernsthaft infrage gestellt. Eggli schaffte es, das Team zu stabilisieren und nach geschickten Ergänzungen im Verlauf der Saison wurde in den Playoffs sogar dem nachmaligen Meister Kloten-Dietlikon Jets ein Bein gestellt. Das war sinnbildlich für die Ära Eggli – viel Aufbauarbeit während der Saison, auf den Punkt bereit in den Playoffs. Gleichzeitig wurde es verpasst, in den folgenden Spielzeiten auf dem Playoff-Level fortzufahren und so der Ligaspitze bereits in der Qualifikation wieder näher zu kommen.