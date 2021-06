Formel 1: GP von Frankreich – Red Bull überlistet Mercedes – Verstappen gewinnt vor Hamilton Grosser Sieg von Red Bull in Le Castellet: Max Verstappen gewinnt vor Lewis Hamilton und baut seine WM-Führung aus.

Red Bull vorne, Mercedes hinten: Verstappen schlägt Hamilton erneut. Foto: Francois Mori (Keystone/AP Photo)

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat mit einem Sieg beim Formel-1-Rennen in Frankreich seine WM-Führung ausgebaut. Der Niederländer bezwang am Sonntag in Le Castellet dank geschickter Reifentaktik seinen Widersacher Lewis Hamilton im Mercedes und holte sich seinen dritten Erfolg im siebten Saisonlauf.

Hamilton musste sich nach langer Führung geschlagen geben und kam erstmals auf dieser Strecke nur als Zweiter ins Ziel. In der Gesamtwertung hat Verstappen jetzt zwölf Punkte Vorsprung. Dritter wurde der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull.

Eine starke Leistung zeigte auch McLaren mit den Plätzen 5 und 6, Ferrari enttäuschte dagegen komplett und holte keine Punkte.

Diesmal keine Punkte für Alfa Romeo

Für Alfa Romeo gab es kein weiteres Erfolgserlebnis. Nach den beiden Punktgewinnen von Monaco und Baku – in Monte Carlo fuhr Antonio Giovinazzi einen Punkt heraus, in Aserbeidschan zog Kimi Räikkönen nach – steht dieses Mal wieder ein Nuller zu Buche. In Frankreich holte der Rennstall aus Hinwil zu keiner Glanzleistung aus und profitierte auch nicht mehr von Ausfällen an der Spitze. Der Italiener musste sich mit Rang 15 und der Finne mit Position 17 zufrieden geben.

