Agasul – Rega bringt schwer verletzten Töfffahrer ins Spital Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend in Agasul in einer Linkskurve gestürzt. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 49-jährige Motorradfahrer stürzte auf der Theiligerstrasse – hier ein Bild vom Unfallort. Foto: pd / Kantonspolizei Zürich

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Theiligerstrasse in Agasul (Gemeinde Illnau-Effretikon) ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 49-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt, dass die Rega aufgeboten werden musste.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr der Töfffahrer gegen 20 Uhr zwischen dem Weiler Horben und Theilingen durch eine langgezogene Linkskurve. Am Kurvenausgang geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Auf der Wiese stürzte er und schlitterte in der Folge in ein Gebüsch.

Verdacht auf innere Verletzungen

Beim Unfall zog sich der Mann unbestimmte Verletzungen zu. Aufgrund der Erstbeurteilung durch den aufgebotenen Rettungsdienst Spital Winterthur wurde der Motorradfahrer mit Verdacht auf schwere innere Verletzungen von der Rega in ein Spital geflogen.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt. Die Theiligerstrasse musste aufgrund des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Weisslingen richtete eine Umfahrung ein.

