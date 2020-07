Wetter aktuell – Regenrekord in Winterthur Innert 24 Stunden fiel in der Stadt so viel Regen wie noch nie in diesem Jahr. Thomas Münzel

In manchen Monaten in diesem Jahr gab es in Winterthur vergleichsweise deutlich weniger Regen als jetzt innert 24 Stunden. Foto: Urs Jaudas

Eine Kaltfront mit sehr viel Regen im Gepäck hat am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag die Region Winterthur überquert. Die Regensumme ist aussergewöhnlich. Das Strasseninspektorat in Winterthur mass innert 24 Stunden total 40,7 Liter Regen pro Quadratmeter. Noch nie wurde in diesem Jahr ein so hoher Wert erreicht. Zum Vergleich: Allein der Januar und der April verzeichneten ein deutlich tieferes Regen-Monatstotal mit 34,5 respektive 23,5 Liter Regen pro Quadratmeter.