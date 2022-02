Zum Tag des Regenwurms – Regenwürmer unter Druck Seit einiger Zeit werden Regenwürmer von einem gefährlichen Feind bedroht: dem invasiven, fleischfressenden Plattwurm. Eine Arbeitsgruppe will seine Ausbreitung verhindern. Rafael Rohner

Der Gemeine Regenwurm, Tauwurm, Lumbricus terrestris; Regenwurm auf Erdhügel in Wiese an Waldrand. Foto: Heidi und Hans-Jürgen Koch, animal-affairs.com

Bereits der Naturforscher Charles Darwin wusste es: Der Regenwurm ist ein sehr wertvoller Erdbewohner. In seinem 1881 erschienenen Buch erklärte er: «Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutende Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben wie diese niedrig organisierten Geschöpfe.»