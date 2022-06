Schweden-Krimi

– Regierungskrise gefährdet den Nato-Beitritt Die Regierung von Magdalena Andersson könnte kollabieren. Der Grund ist ein Vorstoss der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Nun könnte eine einzige Abgeordnete zum Zünglein an der Waage werden.

Kai Strittmatter aus Kopenhagen

«Schrecklich unverantwortlich»: Die schwedische Premierministerin Magdalena Andersson kritisiert nicht nur die Rechtspopulisten, sondern auch die bürgerlichen Moderaten, die mit ihnen gemeinsame Sache machen. Foto: Fredrik Persson (AFP)

Am Sonntag Pfingsten, am Montag Nationalfeiertag: Eigentlich hätte das in Schweden ein ruhiges Wochenende werden sollen, eine Verschnaufpause von den Aufregungen der vergangenen Monate auf dem Weg zum Nato-Beitritt Schwedens. Jetzt sind es noch drei Wochen bis zum Nato-Gipfel in Madrid – und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte eben erst erklärt, er plane bis dahin, die Streitereien mit der Türkei gelöst zu haben.