Grossprojekt in Winterthur – Regierungsrat genehmigt Querung Grüze Nächstes Jahr beginnen die Bauarbeiten zur neuen Bus- und Velobrücke beim Bahnhof Grüze. Nach dem Winterthurer Stimmvolk hat nun auch der Regierungsrat dem Projekt zugestimmt. Jonas Keller

Die neue Brücke beim Bahnhof Grüze soll Ende 2026 in Betrieb gehen. Visualisierung: Stadt Winterthur

Bis Ende 2026 soll am Bahnhof Grüze in Winterthur eine neue Bus- und Veloquerung entstehen. Die Grüze soll damit zum zweitwichtigsten ÖV-Drehkreuz der Stadt werden. Vor zwei Jahren nahmen die Winterthurer Stimmbürgerinnen und -bürger das Projekt mit 62 Prozent Zustimmung an.

Nun hat auch der Regierungsrat den Neubau genehmigt. Die Gesamtkosten für das Grossprojekt betragen 72,8 Millionen Franken und werden mehrheitlich durch den kantonalen Strassenfond finanziert. Der Bund trägt 23,7 Millionen im Rahmen des Agglomerationsprogramms bei.

«Wichtiger Schritt zur Erschliessung»

Die Querung besteht aus einer 390 Meter langen und 20 Meter breiten Brücke mit Bushaltestellen und direktem Anschluss an die Perrons. Für den motorisierten Individualverkehr ist die Brücke nicht befahrbar.

«Das Projekt ist ein wichtiger Baustein zur Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze», sagt Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh. «Ich freue mich, dass wir mit der Genehmigung einen Schritt weitergekommen sind.»

Die Stadt Winterthur plant den Baubeginn für Januar 2023. Zusätzlich zur Querung ist eine neue kombinierte Fussgänger- und Velounterführung sowie eine Veloschnellroute zur Erschliessung des Gebiets geplant.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.