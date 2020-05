Parteien machen im Kantonsrat Druck – Regierungsrat soll Pläne für Agroscope-Areal in Wädenswil entwickeln Über 100 Stellen von Agroscope in Wädenswil werden in die Westschweiz verlegt. Parteien im Kantonsrat reagieren empört, die Hochschule ZHAW stellt Forderungen. Conradin Knabenhans

Eine offene Frage nach dem Bundesratsentscheid: Welche Gewächshäuser braucht Agroscope in Zukunft noch? Archivfoto: André Springer

Der Entscheid des Bundesrats zur Zukunft von Agroscope in Wädenswil hat die Zürcher Politik aufgeschreckt. Der am Freitag kommunizierte Abbau von über 100 Stellen im Bereich Forschung und Labor in Wädenswil sei eine «bittere Pille», lassen die Kantonsratsfraktionen von SP, Grünen, SVP, CVP und FDP in einer gemeinsamen Mitteilung verlauten. Der Regierungsrat wird aufgefordert, die zukünftige Nutzung des Standorts Wädenswil an die Hand zu nehmen. Denn das Agroscope-Areal gehört eigentlich dem Kanton, dieser hat es dem bundeseigenen Kompetenzzentrum für Landwirtschaft aber zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt.