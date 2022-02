Verkehr in Wiesendangen und Elsau – Regierungsrat streicht Strasse aus Richtplan – Elsau ist erleichtert Der Regierungsrat will nicht, dass der Osten Wiesendangens mit einer neuen Strasse vom Durchgangsverkehr entlastet wird. Dagegen scheint eine Lösung beim Kistenpass in Sicht. Jonas Gabrieli

Statt des Schlenkers am östlichen Dorfrand wäre die neue Strasse quer übers Feld am Horizont verlaufen. Foto: Madeleine Schoder

Ostschweizer, die mit dem Auto nach Winterthur-Hegi fahren, verlassen die Autobahn gern mal eine Ausfahrt früher – bei Attikon –, um Wartezeiten an der Frauenfelderstrasse zu vermeiden. Danach gehts über Bertschikon an den östlichen Rand des Dorfes Wiesendangen. Ein Teil fährt von dort über den Kistenpass weiter, andere nehmen die Elsauerstrasse in Richtung Hegi.