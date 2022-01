Geld für einen schöneren Fluss – Regierungsrat will 63 Millionen Franken für die Glatt ausgeben Mit dem Projekt «Fil Bleu Glatt» soll der Fluss zu einem attraktiveren Naherholungsgebiet werden. Der Kantonsrat wird voraussichtlich noch dieses Jahr darüber entscheiden. Manuel Navarro

Die Glatt soll in Opfikon in den nächsten Jahren verschönert werden. Foto: Archiv / Francisco Carrascosa

Wer an eine malerische Flusslandschaft denkt, dem kommt dabei nicht unbedingt die Glatt in den Sinn. Zwar leben Hunderttausende Menschen im 417 Quadratkilometer grossen Einzugsgebiet des 38,5 Kilometer langen Flusses und nutzen ihn teilweise bereits jetzt als Ort der Entspannung. Doch in einem Wettbewerb der schönsten Flüsse könnte die Glatt keinen Blumentopf gewinnen. Zu kanalisiert ist das Gewässer, zu reguliert und gerade wegen seiner Lage im bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz zu sehr durch die Infrastruktur definiert. Das weiss auch der Zürcher Baudirektor Martin Neukom. «Die Glatt fristet manchmal ein Schattendasein. Sie ist sehr eingeengt.»