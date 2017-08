Hagelraketen – Schuss in den Ofen?

«Alljährlich gehen unserem Land und der Volkswirtschaft durch Hagelschäden grosse Werte verlustig» – dieser Satz stammt nicht etwa von Anfang August 2017, sondern aus einer Motion vom Rickenbacher Kantonsrat Benjamin Mörgeli von 1946.Er kritisierte damals, dass der Kanton bloss die Hagelversicherung, nicht aber die Hagelabwehr unterstütze. Konkret meinte Mörgeli die Bekämpfung des Hagels durch Raketen. Durch «überzeugende Erfolge in der Praxis» sei der Kreis der Befürworter «ständig gewachsen».

Hagelbildung anregen

Mit Hagelraketen werden kleinste Partikel, in der Regel Silberiodid, in die Gewitterwolke geschossen. An diesen Teilchen kristallisiert das Wasser zu Eis. Durch die Stimulation der Kristallbildung werde «das zur Verfügung stehende Wasser auf mehr, dafür aber kleinere Hagelkörner verteilt», heisst es auf der Webseite der Schweizerischen Vereinigung für Hagelbekämpfung (SVH). Und diese kleineren Körner können bis zum Boden ganz oder teilweise schmelzen, «was Schäden ganz verhindert oder zumindest reduziert».

Soweit das grobe Prinzip hinter den Hagelraketen. Doch ob die Schüsse in die Wolken wirklich etwas bringen, ist seit jeher umstritten. «In der Beurteilung der Wirkung der Raketen steht Behauptung gegen Behauptung», sagte bereits Regierungspräsident Josef Henggeler bei der Debatte um die Mörgeli-Motion im Jahr 1947. Leider, so ein Kantonsrat damals, zeige die Hagelversicherung kein grosses Interesse an der Hagelbekämpfung.

«Kontrovers diskutiert»

Doch selbst die SVH schreibt, dass die Wirksamkeit der Hagelabwehr «kontrovers diskutiert» werde. Ein eindeutiger wissenschaftlicher Nachweis sei nicht möglich, «da Gewitter nicht im Labor untersucht werden können». Es sei also gar nicht möglich, zu untersuchen, wie sich ein Gewitter mit oder ohne menschlichen Eingriff verhalten hätte. Die grundlegenden Wirkungsprinzipien seien aber bewiesen und «seriöse Studien legen eine Wirksamkeit nahe».

In der Motion von 1946 werden etwa Rickenbach, Stammheim, Flaach oder Neftenbach als Orte erwähnt, wo Hagelraketen eingesetzt wurden. Heute sei der Einsatz solcher Raketen im Kanton Zürich so gut wie kein Thema mehr, sagt Wolfgang Bollack, Sprecher der kantonalen Baudirektion. Und zwar sowohl im Reb- wie auch im Obstbau.

Zunahme seit 1990er-Jahren

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist oft davon die Rede, dass extreme Wetterereignisse zunehmen würden. «Seit den 1990er-Jahren beobachten wir tendenziell eine Zunahme der Hagelschäden», schreibt die Schweizer Hagelversicherung auf Anfrage. Ob dies vorübergehend oder nachhaltig sei, könne klimawissenschaftlich noch nicht beantwortet werden.

Raketen aus Spiez

Zurzeit würden pro Jahr circa 1000 Raketen abgeschossen, schreibt die SVH auf ihrer Webseite. Und als Hersteller von Hagelabwehr-Raketen wird die Hamberger Swiss Pyrotechnics AG in Spiez genannt. Die Berner Oberländer Firma produziert nebst Feuerwerk, Vogelschreck oder Lawinenauslöseladungen eben auch Hagelraketen.

Wenn sich Hagelkörner um kleine Partikel in der Luft bilden, so stellt sich noch die Frage, ob der viele Feinstaub jeweils am 1. August Hagel auslösen kann. «Wir beobachten über die Jahre keine Häufung von Hagel am 1. August», so Schweizer Hagel. (Landbote)