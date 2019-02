In Kloten geht die Fuchsräude um

Räudemilben suchen derzeit die Füchse in der Umgebung der Flughafenstadt heim. Dies teilt die Stadt Kloten mit. Die Milben nisten sich in der obersten Hautschicht ein, setzen dort sowohl Eier als auch Kot ab und ernähren sich von Zell- und Gewebeflüssigkeit. Dies führt zu allergischen Reaktionen und Juckreiz. Daher kratzen oder beissen sich die Füchse, es kommt zu Hautläsionen oder gar zu offenen Wunden. Häufig treten dann Sekundärinfektionen auf, da zum Beispiel Fliegen ihre Eier in die offenen Wunden legen.

Hoch ansteckend und tödlich

Die Krankheit ist hoch ansteckend und nimmt für die betroffenen Füchse in der Regel innert drei qualvollen Monaten ein tödliches Ende. Übertragen werden die Milben häufig im direkten Kontakt, teils aber auch nur über abgeschabte Hautzellen oder Exkremente.

Weil sie im Verlauf der Krankheit schwach und langsam werden, wird die Futtersuche für die Füchse zunehmend schwieriger. Daher treibt es die Tiere auf Nahrungssuche in Siedlungsgebiete. Dort können sie Haus- und Nutztiere anstecken – was Menschen zumeist unwissentlich fördern, wenn sie Futtertröge oder Abfallsäcke im Freien stehen lassen.

Hund und Mensch gefährdet

Hunde sind aufgrund ihrer Verwandtschaft zu den Füchsen besonders gefährdet. Wer seinen Hund im Wald ausführt, sollte diesen deshalb an der Leine halten. Die Krankheit ist bei Haustieren mit entzündungshemmenden Medikamenten gut heilbar – wenn sie erkannt wird. Kratzt sich das Tier auffallend oft oder verändert sich sein Hautbild, könnte es sich angesteckt haben. Dann ist ein Besuch beim Tierarzt notwendig. Ausserdem muss der Kontakt mit anderen Tieren für mindestens drei Wochen vermieden werden. Nicht zuletzt sollte man alle Tiere im Haushalt mitbehandeln und deren Platz mit einem Pestizid reinigen.

«Auch Menschen können sich durch Berührung eines erkrankten Tieres anstecken», schreibt die Stadt Kloten weiter. Der Mensch sei allerdings ein Fehlwirt. Das bedeutet, dass sich die Milbe nicht fortpflanzen kann. Auch der Jagdaufseher der Jagdreviere Kloten Ost und West, Paul Haibucher, sagt: «Eine Ansteckung des Menschen kommt äusserst selten vor.» Er wisse bisher von zwei Hundehalterinnen, die Hautrötungen und Juckreiz an den Armen bekamen. Schon eine kurze Berührung eines kranken Tieres kann reichen, um sich anzustecken. Bei Verdacht sollte man einen Arzt aufsuchen.

Die Krankheit kommt laut Haibucher aus dem Raum Schaffhausen. Ob sie auch nördlich der Grenze verbreitet ist, ist ihm nicht bekannt. Sie sei jedoch bereits vor drei bis vier Jahren im Unterland angekommen und in den vergangenen Jahren schon schlimmer gewesen. Diesen Winter fielen in seinen Jagdrevieren etwa 25 bis 30 Tiere der Milbe zum Opfer. Jedoch ist in den Monaten Januar und Februar die Ansteckungsgefahr höher. Denn: Für die Füchse ist Paarungszeit, und sie haben vermehrt direkten Kontakt. Besonders die jüngeren Exemplare sind betroffen, da deren Immunsystem noch nicht so ausgereift ist.

Der Fuchs wird überleben

Trotz der hohen Ansteckungsgefahr: Angst, dass der Fuchs aus dem Unterland verschwindet, muss man nicht haben. «Eine Ausrottung wäre längst passiert», sagt Haibucher. Zudem sei noch kein Fuchs, der auf der Jagd geschossen wurde, krank gewesen. «Alle kranken Füchse habe ich im Quartier erlegt, teils mitten im Dorf.» Die kranken Füchse halten sich meist nur noch in der Nähe der Bevölkerung auf – eine Strategie, die gesunden Füchsen das Leben rettet.

(Zürcher Regionalzeitungen)