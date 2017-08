Kein Kampf um Kunststoff

Auf einem Ja-Plakat zur Abstimmung über die Energiestrategie vom Mai waren drei zerfranste Zahnbürsten aus Plastik zu ­sehen. «Daraus machen wir Strom», stand da. Denn auch alte Zahnbürsten trügen zur Energiewende bei. «Ihr Kehrichtheizkraftwerk produziert saubere Energie aus Ihrem Abfall.» Das Abstimmungsplakat stammte vom Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA).

Mitte Juli wurde eine Studie veröffentlicht, die das Sammeln von Kunststoff als ökologisch ­wenig sinnvoll kritisiert. Und am 23. Juli zitierte die «NZZ am Sonntag» den Direktor des Verbandes der schweizerischen ­Zementindustrie: «Da tobt ein Kampf um das Plastic.» Denn was an Kunststoff gesammelt werde, entgehe den Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und der Zementindustrie als Brennstoff.

Keine Konkurrenz für KVA

Sieht der Verband der Schweizer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) das Sammeln und Re­cyceln von Kunststoff ebenfalls ­kritisch, als Konkurrenz für die KVA? Schliesslich erzeugen sie damit Fernwärme und elektrischen Strom. «Nein», sagt Robin Quartier, VBSA-Geschäftsführer, auf Anfrage. Denn die gesammelte Menge Kunststoff sei «sehr klein». Im Thurgau etwa, wo Kunststoff flächendeckend seit zwei Jahren gesammelt werde, würden pro Jahr rund 300 Tonnen Kunststoffabfälle gesammelt. Zusammen mit der Menge, die der Detailhandel sammle (sogenannte PE-Flaschen), seien es total höchstens 500 Tonnen. Die KVA Thurgau verbrenne davon pro Jahr aber etwa 140 000 Tonnen.

«Im Promillebereich»

«Die separat gesammelte Kunststoffmenge liegt im Promillebereich», so Quartier weiter. Der Anteil von Kunststoff an der Energie, die in einer KVA durch Verbrennung freigesetzt werde, sei mit circa 50 Prozent zwar hoch. Aber der Anteil von Kunststoffabfällen aus Haushalten «ist verschwindend klein». Denn die grossen Mengen kämen nicht aus den Haushalten, sondern aus dem Baugewerbe, der Industrie und öffentlichen Abfalleimern. «Take-away-Verpackungen werden ja nicht zu Hause in einem Sammelsack entsorgt, sondern in öffentlichen Behältern.»

Die erwähnte Studie geht in der Schweiz von einem Sammelpotenzial für Kunststoffabfälle aus Haushalten von etwa 112 000 Tonnen pro Jahr aus. Diese Zahl sei «sehr optimistisch», sagt Quartier. «Aber selbst wenn diese erreicht wäre, wäre es für die Schweizer KVA kaum spürbar.» Das maximale Sammelpotenzial läge bei weniger als drei Prozent der verbrannten Abfallmenge. Zudem fallen aus Industrie und Gewerbe «immer mehr Kunststoffabfälle an». Die Schweizer KVA würden laut Quartier «höchstwahrscheinlich von einer flächendeckenden Sammlung von Kunststoffabfällen aus Haushalten nichts merken».

Mehr Abfall aus dem Ausland

Ausserdem beschreibt Quartier einen zusätzlichen, absurd ­anmutenden Effekt. So würden die meisten in der Schweiz ge­sammelten Kunststoffabfälle aus Haushalten in Deutschland oder Österreich sortiert. Um aber Leerfahrten zu vermeiden, kehren die Lastwagen mit sehr viel Sortierresten in die Schweiz zurück, die hierzulande in KVA verbrannt werden. «Für eine Tonne exportierte, gemischte Kunststoffabfälle kommen zwei Tonnen deutsche Sortierreste zurück in die Schweiz», so Quartier. Damit bekämen die Schweizer KVA «unter dem Strich» mehr Abfall aus dem grenznahen Ausland.

KVA Winterthur «gelassen»

Auch die KVA in Winterthur «steht dem Thema gelassen gegenüber», wie Stadtwerk-Sprecherin Anita Meier auf Anfrage schreibt. Dies, weil nach dem Sammeln wesentliche Teile des Kunststoffs doch in der KVA verbrannt würden. Es sei «nicht dramatisch», wenn ein etwas geringerer Anteil Kunststoff aus dem Siedlungsabfall verwertet werde. Vom Sammelkunststoff gehen laut Meier 25 bis 30 Prozent ins Recycling, der Rest in die KVA. Und nach zwei- bis dreimaligem Recyceln komme auch dieser Kunststoff in die Verbrennung.

Rund ein Viertel der im Kanton Zürich erzeugten Wärme und gut ein Drittel des erzeugten Stroms stammen aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Allerdings importiert Zürich den grössten Teil der Energie. (Landbote)