«Madame Flughafen» geht in Pension

Sonja Zöchling gehört definitiv nicht zu den Menschen, die den Ruhestand herbeisehnen. Sie bräuchte gar nicht zu sagen: «Es gab keinen einzigen Tag, an dem ich morgens nicht gerne an den Flughafen zur Arbeit gefahren bin». Wer ihr einen Monat vor der Pensionierung begegnet, merkt das auch so. Sie scheint sich über das Treffen unter der Anzeigetafel am Terminal 1 so zu freuen, als hätte sie in den letzten Jahrzehnten nicht hunderte Journalisten ebendort in Empfang genommen. Bereitwillig und unkompliziert folgt sie den Ideen der Fotografin. Als diese mit dem Bild zufrieden ist, schlägt Zöchling ein Café fürs Gespräch vor. «Dort ist es jetzt sicher angenehm ruhig.»

Die Schlagzeilen geprägt

Sie muss es wissen. Seit über drei Jahrzehnten arbeitet Zöchling als Mediensprecherin am Flughafen. Sie hat alles an vorderster Front miterlebt, womit der Flughafen in den vergangenen 34 Jahren für Schlagzeilen sorgte: Privatisierung, Grounding, Einführung der Südanflüge, Bau Dock Midfield und Circle, aber auch 9/11 und die Abstürze von Nassenwil und Bassersdorf. Am 31. März geht sie als Kommunikations-Chefin, so ihre Funktion seit Frühjahr 2018 - in Pension.

Der Flughafen und Sonja Zöchling, das gehört nicht nur für alle Medienschaffenden, sondern auch für viele Zuschauer und Leser untrennbar zusammen. Egal, ob verfrühter erster Schnee oder verspäteter letzter Abflug: Meist war es sie, die Red und Antwort stand, erklärte und einordnete.

Hassmails nach Südanflug

Dass Bekanntheit nicht immer nur von Vorteil ist, musste Zöchling bei der Einführung der Südanflüge im Jahr 2003 erfahren. Manch brodelnde Volksseele ging offenbar soweit, die Mediensprecherin für die Flugzeuge über dem eigenen Heim verantwortlich zu machen. Sie erhielt Hassmails von Wildfremden: «Man glaubt gar nicht, was ich da alles lesen musste.» Nach Morddrohungen wurde die Polizei eingeschaltet, aus Sicherheitsgründen sperrte Zöchling die Daten zu ihrer Autonummer.

Einer der Höhepunkte im Berufsleben von Sonja Zoechling war die Landung der Concorde anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Flughafens

Sie blendet diese schwierige Zeit im Rückblick nicht aus, spricht darüber so offen, wie über die zahlreichen Höhepunkte ihrer Tätigkeit. Etwa über die vielen internationalen Kontakte, welche die Auslandsinvestitionen der Flughafen Zürich AG mit sich brachten oder die Mitgliedschaft im europäischen Flughafenkommunikationsverband. Da seien Freundschaften bis nach Australien entstanden, sagt sie. «Da sollte ich schon länger einmal hin, wenn bloss die lange Reise nicht wäre.» Lange Flüge mag «Madame Flughafen», wie sie auch schon genannt wurde, nämlich nicht besonders.

Ehrungen in Serie

Fünfmal wurde Zöchling zur Mediensprecherin des Jahres gekürt. Ehrungen, auf die sie «mega stolz» ist. «Der Flughafen hat aber auch mehr zu kommunizieren, als beispielsweise eine Schraubenfabrik», relativiert sie sofort. Für sie sei es wichtig, die Journalisten nie anzulügen, auch wenn sie vielleicht nicht immer alles erzählen dürfe, was sie wisse.

Das gelte besonders, seit der Flughafen im Jahr 2000 privatisiert und zum börsenkotierten Unternehmen geworden sei. Da könne sich eine Äusserung schon einmal auf den Aktienkurs auswirken. Rasche Antworten und einen freundlichen Umgangston, das ist man sich von ihr gewohnt. Hielt sie eine Geschichte für unangebracht, konnte sie dies das Gegenüber jedoch durchaus einmal wissen lassen: «Das ist doch nicht interessant», sagte sie dann in gewohnt freundlich-unaufgeregtem Ton. Journalisten als Störfaktor? Nicht für Zöchling, auch nach Jahrzehnten nicht. Natürlich sei es für beide Seiten nicht einfacher geworden, in einer Zeit, in der sich kaum mehr ein Medium eine Fachperson für Aviatik leisten könne. «Jeder muss über alles schreiben und vor allem muss es unglaublich schnell online gehen. Auch Fehler verbreiten sich so in rasendem Tempo.» Käme hinzu, dass in Zeiten von Smartphones und Twitter jeder Passagier zum potenziellen Reporter werde. «Manchmal wissen die Leute mehr als wir.» An sieben Tagen in der Woche sind sie und ihr Team rund um die Uhr erreichbar. Für Notfälle gibt es den Pager. «Ich konnte mich aber stets sehr gut abgrenzen, weil ich meinen Mitarbeitenden vertrauen kann.»

Seit ein paar Jahren lese sie in den Ferien zwar sporadisch eingehende Mails, «Aber nur, um nach 14 Tagen nicht 620 Mails im Posteingang sichten zu müssen.» In ihrem Beruf müsse man Menschen mögen und gerne Geschichten erzählen, und das liege ihr seit jeher. Schon früh habe sie den anderen Kindern im Winterthurer Quartier, in dem sie aufgewachsen ist, aus Märchenbüchern vorgelesen. In ihrer «Lieblingsstadt Winterthur» lebt Zöchling noch heute.

Zu Beginn war’s langweilig

Auf die Frage, ob sie an ihrem ersten Arbeitstag am Flughafen damit gerechnet hätte, so lange zu bleiben, kommt die Antwort ohne Zögern: «Nein, niemals.» Beworben hatte sie sich 1985 als Direktionsassistentin, nachdem sie zwei Jahre als Reiseleiterin in Kreta gearbeitet hatte. Der Wechsel von Menschen, die alle in den Ferien waren zu den damaligen kantonalen Beamten am Flughafen, sei nicht einfach gewesen. «Zudem hatte ich manchmal zu wenig Arbeit.» Ein Zustand, dem sie bald ein Ende zu setzen wusste. Sie wirkte im VIP-Service mit und schrieb für die Personalzeitschrift. Nach zwei Jahren wechselte sie in die Kommunikationsabteilung, seit 2008 leitet sie diese.

Eine Erinnerung an frühere Flughafen-Tage.

9 Millionen Passagiere wurden 1985 pro Jahr gezählt, heute sind es über 31 Millionen. Mit Hanspeter Staffelbach, Josef Felder, Thomas Kern und Stefan Widrig arbeitete sie in den vergangenen 35 Jahren mit vier Flughafendirektoren zusammen. Was hat sie solange gehalten? Die Antwort ist verblüffend einfach: «Der interessanteste Job und der schönste Arbeitsplatz.» Natürlich gäbe es viele Menschen, die über den Flughafen schimpfen: «Aber es gibt noch viel mehr, die fasziniert sind.»

Kein Abschied für immer

Angst vor dem grossen Loch nach der Pensionierung hat sie nicht. «Wüsste ich nicht, was danach tun, hätte ich etwas falsch gemacht», sagt sie. Fernreisen stehen nicht zuoberst auf ihrer Wunschliste: «Gerne würde ich die eine oder andere europäische Stadt wieder einmal besuchen, wenn es bloss nicht überall so viele Leute hätte.» Sie freut sich darauf, mit ihrem Mann, der schon pensioniert ist, vermehrt auch spontan ins Tessin zu fahren. Zöchling spricht neben Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch auch Griechisch. Nach der Pensionierung soll Italienisch dazukommen. Dem Flughafen wird sie, wenigstens teilweise, erhalten bleiben. Neben der Mitwirkung am Buch zum 75-Jahr-Jubiläum könnte sie sich auch ein Engagement bei Sonderführungen vorstellen: «Ich hätte so viele Geschichten zu erzählen.» Nun kommt aber am 31. März erst der offizielle Abschied vom Flughafen und vielen vertrauten Menschen. Und der wird - wie Zöchling offen einräumt - bei ihr wohl nicht ganz ohne Emotionen verlaufen.