Mit Eis und Feuer gegen den Frost

Der Alarm ging am Sonntagabend bereits um zehn Uhr los. Eine Stunde später fiel die Temperatur auf den Feldern des Eichenberger-Hofs in Uhwiesen im Weinland unter die Gefriergrenze. Aber Peter Eichenberger, Obst- und Beerenbauer, und sein Team waren vorbereitet.

Im Frühling 2017 hatten viele Bauern mit dem Spätfrost zu kämpfen. Man zog seine Lehren daraus. Seitdem verfügt der Eichenberger-Hof auch über die Null-Grad-Alarmanlage. So waren um elf Uhr die Erdbeeren auf den Feldern mit Vlies abgedeckt, gasbetriebene Heizungen wärmten die Kulturen in Bodennähe, Sprinkleranlagen schützten mit einer isolierenden Eisschicht die jungen Früchte vor dem Erfrieren, Frostkerzen vertrieben die Minustemperaturen. Das Team um Peter Eichenberger kämpfte bis am Montagmorgen um Acht gegen die Kälte.

Eis im Erdbeerbereich

Auch für die Nacht auf Dienstag prophezeiten die Wetterdienste Temperaturen um den Gefrierpunkt. Um fünf Uhr in der Früh, kurz vor Sonnenaufgang, sagt Meteo Schweiz Null Grad voraus. Die Temperaturen in Bodennähe werden aber schon viel früher in der Nacht unter den Gefrierpunkt sinken.

Wenn die betroffenen Bauern über Temperaturen reden, dann reden sie meist über etwas tiefere, als man auf dem allgemeinen Radar ablesen kann. Das hat den Grund, dass die sogenannte Feuchttemperatur ausschlaggebend ist, meist in Bodennähe gemessen und nicht wie üblich zwei Meter über dem Boden. Somit rechnet Eichenberger nochmals mit rund «vier Grad unter Null im Erdbeerbereich und etwa zwei Grad unter Null im Bereich des Stein- und Kernobst.» Bis es wärmer wird, arbeitet man auf dem Eichenbergerhof in Tag- und Nachtschichten. Sie sind nicht die einzigen.

Heizkerzen gegen den Frost

Auf dem Weingut der Familie Keller in Waltalingen wurden ebenfalls bereits am Sonntagabend Vorbereitungen gegen den Frost getroffen. Ihre Reblage sei besonders betroffen, weil die kalte, und damit schwerere Luft eher liegen bleibt und nicht abfliessen kann, wie sie das an einem Hang tun würde, erklärt Weinbauer Karl Keller. Er und seine Helfer verteilten im unteren Teil der Rebparzellen Dutzendweise Heizkerzen. Zugleich heizten sie die Reben mit kleinen Holzfeuern und bliesen die kalte Luft mit grossen Ventilatoren weg.

Einfluss auf die Preise

Welche Folgen der Spätfrost in diesem Jahr haben wird, sei schwierig vorauszusehen, sagt Eichenberger. Zum Einen sind die Bauern besser vorbereitet. Sowohl Eichenberger als auch Keller haben im Frühling 2017 Erfahrungen gesammelt.

Zum Andern kommt der Frost später. Im Frühling 2017 sind grösstenteils die Blüten erfroren. Jetzt haben viele Pflanzen bereits junge Früchte. «Die Schalen reissen auf, es gibt Frostringe, Deformierungen, was einen Einfluss auf den Preis hat», sagt Peter Eichenberger. «Die jungen Pflanzen ertragen nicht viel.» Beispielsweise Frühkartoffeln sind zu dieser Zeit noch sehr sensibel. Sie haben jetzt schon viel Kraut. Wenn das Kraut als Folge des Frostes abstirbt und zuerst wieder gebildet werden muss, geht das auf Kosten von Erntezeitpunkt und Ertrag.

Dank guter Vorbereitung und einer schlaflosen Nacht konnten die Mitarbeiter auf dem Hof von Peter Eichenberger wohl einen Grossteil Teil ihrer Pflanzen vor dem drohenden Frost schützen.Etwas anderes ist für die Mitarbeiter des Obst-Betriebes in Uhwiesen auch gar keine Option: «Man muss jetzt alles mögliche tun, um Schaden abzuwenden», sagt Eichenberger. Denn: «Nachher kann man nichts mehr machen.» (Landbote)