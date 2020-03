Regionale Motoröl-Firma produziert Desinfektionsmittel

Normalerweise wird in Madetswil bei Russikon an Schmierstoffen getüftelt, die später etwa den Lift im Innern des Eiffelturms geschmeidig fahren lassen oder die Schleusen des Panama-Kanals öffnen.

Doch in den letzten Tagen, nach Ausbruch des Coronavirus, produzierte die Firma Panolin ein Desinfektionsmittel. «Da es derzeit fast überall ausverkauft ist, fragten Mitarbeitende, ob wir es selber herstellen können», sagt Patrick Galda, Entwicklungsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung. Die Entwicklung, Formulierung, Erprobung und Herstellung hat einige Tage in Anspruch genommen. «Wir können aktuell rund 800 Liter davon herstellen. Daher stehen Mitarbeitende, Ärzte und Spitäler an erster Stelle», sagt Sara Mohr-Lämmle, CEO der Panolin Production AG. Es solle aber auch eine limitierte Menge an Privatpersonen verkauft werden.

«Volle Transparenz»

Dass Panolin so rasch überhaupt Desinfektionsmittel vertreiben darf, ist einer temporären Ausnahmeregelung des Bundes zu verdanken. Damit sollen Engpässe verhindert werden. Die sogenannte Allgemeinverfügung von Ende Februar definiert, in welchen Zusammensetzungen Desinfektionsmittel in den Umlauf gebracht werden dürfen. Auf dieser Basis hat auch Panolin ihr «Cura» entwickelt. «Wir sind keine Spezialisten auf dem Gebiet der Virologie oder Bakterienvernichtung. Auf Anfrage werden wir daher den Medizinern volle Transparenz und Einblick in die Formulierung gewähren», sagt Mohr-Lämmle. Das sei ein Novum in der Geschichte der 1949 gegründeten Firma, da ansonsten Geheimhaltung gelte.

«Geld verdienen werden wir damit nicht wirklich», sagt Silvan Lämmle, CEO der Panolin AG, einem weiteren Unternehmen der Firmengruppe. Zu viele Stunden habe die Entwicklung gekostet, um diese auf die kleine Menge abzuwälzen. Im Onlineshop kostet ein Liter derzeit 35 Franken.

Mittel selber mischen

Auch die Apotheken in der Region stellen seit der Ausnahmeregelung des Bundes eigenes Desinfektionsmittel her, wie eine telefonische Umfrage zeigt. Lange halten die Bestände aber jeweils nicht. Kommt dazu: Bei den Desinfektionsfläschen herrschen Lieferengpässe.

Stark nachgefragt ist auch Alkohol. Ein Umstand, den sich der Verband der Schweizer Brennerei zunutze machte. In einer am Freitag versandten Medienmitteilung verwies er auf die desinfizierende Wirkung von 70-prozentigem Alkohol. «Viele Brennereien erhalten seit einigen Tagen Anfragen von Konsumentinnen und Konsumenten», sagt Verbandspräsident Augustin Mettler. Brenner in der Region haben denn auch schon ihren gelagerten Alkohol verdünnt und für Desinfektionszwecke weiterverkauft.

Grundsätzlich kann sich jeder selber Desinfektionsmittel zusammenmischen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dazu im April 2010 eine Anleitung veröffentlicht: Acht Teile Alkohol, zwei Teile abgekochtes Wasser und Glyzerin, das ausgetrocknete Hände verhindern soll. Die Anleitung ist aber eher für Notfälle als den Alltag gedacht.

In einigen Apotheken wird die Fixierung auf die Desinfektionsmittel denn auch kritisch betrachtet: Wer Zugang zu einem Lavabo habe, könne sich gut die Hände mit Seife waschen.