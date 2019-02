Restaurant neu ausgezeichnet

Nun steht fest, welches Spitzenrestaurant, welcher Küchenchef für 2019 mit den begehrten Sternen ausgezeichnet wird. Wie am Dienstag in Zürich bei der offiziellen Verleihung der «Michelin»-Sterne bekannt gegeben wurde, erhalten 128 Schweizer Restaurants einen oder mehrere Sterne. An der Spitze stehen wie zuletzt mit der Höchstnote von drei Sternen das Basler Cheval Blanc im Hotel Trois Rois (Peter Knogl), das Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier VD (Franck Giovannini) und das Schauenstein im Bündner Fürstenau (Andreas Caminada).

Preis/Leistung stimmt

Der «Guide Michelin» verleiht jedes Jahr auch den «Bib Gourmand». Diese Auszeichnung steht für gehobene Küche mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und wurde für 2019 an 157 Schweizer Restaurants vergeben. Ein guter Preis bedeutet in diesem Fall, dass ein Dreigangmenü nicht mehr als 70 Franken kosten darf.

In der Region erhält ein Haus den Bib Gourmand: Neu wird das Gourmetstübli des Wirtshus zum Wyberg in Freienstein-Teufen ausgezeichnet. (mcl/pst/far)