Sommaruga setzt Frauentreffen wegen Virus aus

«Ich habe mich riesig gefreut auf das Stadt- und Gemeindepräsidentinnen-Treffen vom nächsten Sonntag – doch jetzt muss ich es verschieben», bedauert Simonetta Sommaruga in einer E-Mail. Diese ging in diesen Tagen an 284 Vorsteherinnen von Kommunen in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Die E-Mail-Empfängerinnen hatten sich zum Treffen mit der Bundespräsidentin zum Internationalen Tag der Frau angemeldet. Am kommenden Sonntag hätte der Anlass stattfinden sollen.

Nach dem Grund braucht man nicht lange zu suchen: «Sie kennen ihn», so Sommaruga. «Wir sollten in diesen Tagen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus vorsichtig sein bei Anlässen mit mehreren hundert Teilnehmenden.»

«Unser Treffen wird nicht abgesagt, das wäre jammerschade.»Simonetta Sommaruga,

Schweizer Bundespräsidentin

Über 300 Frauen samt Medienvertreterinnen wären ans Treffen mit der Bundespräsidentin nach Bern gekommen, das im Gymnasium Neufeld hätte stattfinden sollen. Das sind drei Viertel von rund 350 Frauen, die momentan in der Schweiz einer Kommune vorstehen. Von den 27 frauenregierten nahen Grenzgemeinden haben sich elf Vorsteherinnen angemeldet: eine aus Deutschland, vier aus Frankreich, drei Italienerinnen und zwei Gemeindevorsteherinnen aus dem Fürstentum Liechtenstein.

Grosses Interesse

«Wunderbar», freut sich die Sozialdemokratin über das grosse Interesse. «Doch in dieser besonderen Lage ist es so, dass viele von Ihnen auch Aufgaben in ihren Gemeinden und Städten zu erledigen haben und für Ihre Bevölkerung da sein müssen.»

Doch annulliert ist der Anlass nicht. «Unser Treffen wird nicht abgesagt, das wäre jammerschade», so Sommaruga. «Wir holen es nach.» Ein neues Datum werde so rasch wie möglich nachgereicht. Darauf freue sie sich schon jetzt, schreibt die Bundespräsidentin zum Schluss.

Auf den Anlass gefreut

Auch die Neftenbacher Gemeindepräsidentin Maja Reding Vestner (Freie Wähler) wäre am Sonntag nach Bern gereist. «Ich habe mich auf den Anlass gefreut, habe aber vollstes Verständnis dafür, dass er abgesagt respektive aufgeschoben wurde.» Wenn das neue Datum passe, werde sie teilnehmen. «Es ist eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Frauen zu vernetzen», so die Soroptimistin, die dem gleichnamigen Service-Club für Frauen in verantwortungsvollen Positionen angehört.