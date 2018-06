Statt Brot und Spiele mehr Demokratie wagen

S ind Sie Stimmbürgerin oder Stimmbürger des Stammertals und möchten die neue, fusionierte Gemeinde Stammheim mitgestalten?

Heute ist der letztmögliche Tag, um Ihre Kandidatur für den Gemeinderat, die Schulpflege oder die Rechnungsprüfungskommission schriftlich beim Gemeinderat Unterstammheim anzumelden. Auf diese Weise erscheint Ihr Name auf dem Beiblatt für den ersten Wahlgang vom 23. September. Natürlich können Sie auch später noch kandidieren, allerdings erscheinen Sie dann nicht auf diesem Blatt.

Einem Blatt notabene, dem die Steuerungsgruppe der Fusion eine grosse Bedeutung beimisst: Mit dem Stück Papier, das mit den leeren Wahlzetteln verschickt wird, werde die gebotene Transparenz gewahrt und die Entscheidungsfreiheit der Wähler gewährleistet. Dies teilte im April die Gruppe mit, der die amtierenden Präsidenten der Stammertaler Gemeinden angehören.Eine Wählerversammlung wollte die Gruppe nicht durchführen – ganz zum Missfallen der Stammertaler SVP.

In einem offenen Brief an die Steuerungsgruppe forderte der Parteivorstand eine solche Versammlung. An der Tradition solle festgehalten werden, damit sich die Kandidaten auf einer Plattform vorstellen und die Wähler sich ein Bild von diesen machen könnten. Die Gruppe kündigte daraufhin an, das Thema Wählerversammlung nochmals zu besprechen. Das war gegen Ende Mai, danach hörte man nichts mehr, weder ein Ja noch ein Nein. Erst auf Nachfrage war kürzlich zu erfahren: Die Steuerungsgruppe will nach wie vor keine Versammlung für die Wähler.

Eine Begründung lautete: Eine Wählerversammlung verfüge über keinen rechtlichen Status. Diese legalistische Argumentation befremdet – natürlich ist eine Wählerversammlung weder zwingend noch rechtlich bindend. Doch für die Stimmbevölkerung wäre es ein Mehrwert. Mehr Demokratie wagen: Die berühmte Forderung des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) täte auch dem Stammertal gut.

Und der Aufwand für eine solche Versammlung wäre weiss Gott zumutbar: Einen Saal für einen Abend mieten und die Kandidaten sowie die Bevölkerung einladen. Doch was geschieht nun stattdessen? Immer mehr Stammertaler – bislang übrigens keine einzige Frau – schicken ihre Kandidaturabsichten direkt dem «Landboten» zur Veröffentlichung. Manche der zurzeit noch Regierenden behaupten: Es brauche im Stammertal gar keinen Wahlkampf – man kenne die Leute ja, die Interesse an einem Behördenamt hätten.

Man tut so, als sei das Stammertal eine einzige Familie, über alle Gemeindegrenzen hinweg. Wäre dem so: Wieso wurde die Fusion dann nicht viel früher beschlossen? Und warum folgte die Bevölkerung von Unter- und Oberstammheim nicht ihren Gemeinderäten, die den Zusammenschluss der Gemeinden zur Ablehnung empfohlen hatten? Wer nicht zum inneren Kreis der Alteingesessenen gehört, den dürfte es schon interessieren, wer für welches Amt kandidiert und weshalb.

Auch die bisher verschickten Pressemitteilungen der Kandidaten beweisen das genaue Gegenteil zur herrschenden Meinung der Noch-Herrschenden: Wieso sollten die Kandidierenden die Öffentlichkeit suchen, wenn die Ämter praktisch im familiären Kreis verteilt werden? Die einzelnen Medienmitteilungen der Kandidaten sind ja gut und recht. Nur entsteht auf diese Weise ein Flickenteppich und kein Dialog. Vermutlich wird der eine oder andere noch ein Flugblatt streuen, um auf sich aufmerksam zu machen – eine aufschlussreiche politische Debatte ist das nicht.

Es ist ein Déjà-vu: Schon vor einem Jahr lehnten die Stammertaler Präsidenten, mit Ausnahme desjenigen von Waltalingen, ein Podium zur Fusionsabstimmung vom 24. September 2017 ab. Nach der Ablehnung folgten die langen, politikfreien Sommerferien. Und dieses Jahr? Die Steuerungsgruppe lehnt die Durchführung einer Wählerversammlung ab. Stattdessen engagierte sich kürzlich ein Organisationskomitee mit viel Aufwand für den Etappenort Oberstammheim der Tour de Suisse. Es ist wie im alten Rom: Lieber Brot und Spiele für das Volk als etwas mehr Demokratie wagen.

(Der Landbote)