Tiefere Gebühren sollen kantonale Ombudsstelle attraktiver machen

Fast 170 Politische Gemeinden zählt der Kanton Zürich. Doch gerade einmal zwölf Stück sind der kantonalen Ombudsstelle angeschlossen und haben dies in ihren Gemeindeordnungen so festgehalten. In der Region Winterthur und Umgebung sind das Brütten, Kleinandelfingen, Pfungen, Rorbas, Russikon sowie Trüllikon (plus Primarschulgemeinde).Der Ombudsmann kann das (Nicht-)Handeln von Gemeinden überprüfen und bei Konflikten zwischen Bürgern und Gemeinde als Mittler nach Lösungen suchen. Gemäss der neuen Kantonsverfassung, die seit dem 1. Januar 2006 in Kraft ist, können auch Gemeinden die kantonale Ombudsstelle in Anspruch nehmen.

Einfacheres Gebührenmodell

Gestern hat der Kantonsrat in erster Lesung beschlossen, die Gemeindebeiträge an die Ombudsstelle zu reduzieren. In rund einem Monat befindet das Parlament endgültig darüber.

Alle acht betroffenen Gemeinden in der Region haben weniger als 6000 Einwohner. Damit bezahlten sie bislang 1 Franken pro Einwohner und Jahr, künftig sollen es nur noch 40 Rappen sein – egal, wie viele Einwohner eine Gemeinde hat. Bis anhin erhöhte sich dieser Betrag, je nach Einwohnerzahl, in 50-Rappen-Schritten bis 2.50 Franken pro Einwohner.

Einen Sockelbeitrag zahlten Gemeinden mit bis 6000 Einwohnern bislang keinen, dieser wurde erst ab 6000 Einwohner fällig (6000 Franken). Nebst der Einführung des Einheitstarifs von 40 Rappen sollen diese Sockelbeiträge nun ganz abgeschafft werden. Dieser Beitrag betrug bislang maximal 16 500 Franken (ab 12 001 Einwohner).

Gemeinden zahlen zu viel

Die Reduktion der Gebühren geht auf eine Parlamentarische Initiative der Kantonsräte Martin Zuber (SVP, Waltalingen) und Philipp Kutter (CVP, Wädenswil) sowie auf eine Motion der BDP zurück. Die beiden Geschäfte wurden schon im Sommer 2015 im Kantonsrat diskutiert. Und bereits damals wurden die zwei zentralen Pro-Argumente deutlich. Erstens solle die Quersubventionierung der kantonalen Ombudsstelle durch überhöhte Gemeindebeiträge künftig vermieden werden. «Es hat sich gezeigt, dass der Aufwand für Fälle aus den Gemeinden klar geringer ist als der Ertrag, den die Ombudsstelle aus den Gemeindebeiträgen erzielt», heisst es im erläuternden Bericht der Geschäftsleitung des Kantonsrates. Ein Beispiel: Im Jahr 2015 betrug der Arbeitsaufwand der Ombudsstelle für Fälle aus Gemeinden 157 Stunden. Für dieses Jahr bezahlten die angeschlossenen Gemeinden gut 40 000 Franken, von denen die Ombudsstelle aber nur rund die Hälfte benötigte. «In der Summe besteht ein Ungleichgewicht zulasten der Gemeinde.» Und dies sei «kaum zu rechtfertigen».

Das zweite zentrale Pro-Argument betrifft die Hoffnung, dass eine Gebührensenkung weitere Gemeinden dazu bewegen könnte, sich der kantonalen Ombudsstelle anzuschliessen. Neu sollen Gemeinden, welche die Ombudsstelle in einem Jahr nicht beansprucht haben, die Hälfte des Jahresbeitrages zurückerhalten. (Landbote)