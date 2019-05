Warum das Gewerbe Einstein zitiert

Das Organisationskomitee wirbt im Internet mit einem Zitat von Albert Einstein für die Turbenthaler Gewerbeausstellung: «Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.»

Wie das Zitat und die Ausstellung zusammenpassen, erklärt OK-Präsident Roland Kessler im Turbenthaler Feuerwehrdepot. Dort lagern im Keller diverse Lampen, Bretter und allerlei Gegenstände, die es braucht, um in der Reithalle eine Gewerbeausstellung auf die Beine zu stellen. «Wir machen alles selber», sagt Roland Kessler.

Man hätte auch einen Standbauer beauftragen können oder eine Eventfirma, die solche Anlässe professionell aus einem Guss liefert. Doch dem OK-Chef ist es wichtig, dass alle Aussteller etwas beitragen. «Vielleicht kommt so auch mal etwas krumm heraus. Aber dadurch erhält der Anlass erst seinen eigenen Charme. Jeder soll das beitragen, was er kann.»

Alle leisten Frondienst

Statt hohe Standgebühren sind von den Ausstellern also Arbeit und Leistung gefragt: Acht Stunden lang sollen alle Frondienst leisten. «Das schweisst zusammen.» Der Vorteil ist, dass sich so auch Kleinstbetriebe einen Stand leisten können. Rund 50 Betriebe aus der nahen Umgebung haben sich angemeldet, vom Fotografen zur Bankfiliale über den Sanitär bis zum Kleidergeschäft oder dem Bäcker sind alle mit dabei. Kessler selber ist mit seinem Malergeschäft vertreten. Mit acht Mitarbeitern steht es fast schon idealtypisch für diverse KMU im Tösstal und der ganzen Schweiz.

Schon als Kind wollte Kessler Maler werden. Ein guter Freund seiner Eltern hatte ein Malergeschäft und wurde zu seinem Vorbild. Der Weg über die Berufslehre hat sich für ihn gelohnt: Nach einiger Zeit auf dem Beruf und der Meisterprüfung konnte der heute 43-Jährige eine Filiale aufbauen, die er später selber übernehmen und so selbstständig werden konnte. «Bereut habe ich das nie.» Heute stellt er auch als Berufsbildner fest, dass vielen guten Schulabgängern eher das Gymnasium nahegelegt wird. «Ich persönlich sage: Macht eine Lehre!» Talentierte Schüler könnten später immer noch die Berufsmatura absolvieren.

Bodenständig ist auch das diesjährige Rahmenprogramm an der Gewerbeausstellung. Sprachen vor drei und sechs Jahren mit SVP-Nationalrat Roger Köppel und SVP-Regierungsrat Ernst Stocker noch zwei Politiker auf der Rednerbühne, hält dieses Mal Werner Scherrer, Präsident des kantonalen Gewerbeverbands, die Eröffnungsansprache. Der Fokus bleibt damit bewusst auf dem Gewerbe. Ein Höhepunkt ist für Roland Kessler aber auch das Konzert des Tösstalers Toni Vescoli am Samstagabend. Er rechnet an den drei Tagen mit rund 3000 Gästen.

Als Präsident des Turbenthaler Gewerbevereins ist Roland Kessler nach 15 Jahren im Vorstand diesen Frühling zurückgetreten. Ob er in drei Jahren wieder bei der Organisation der Gewerbeausstellung mithelfen wird, lässt er daher noch offen. Der Anlass ist ihm jedenfalls wichtig: Als Gewerbler sei die Ausstellung die perfekte Marketingmassnahme, sagt er. Man könne sich untereinander vernetzen und sich unverbindlich der Bevölkerung vorstellen, ohne dass dabei ein Verkaufsdruck entstünde.

Auch digitale Vernetzung

Erstmals findet die Vernetzung dieses Jahr auch digital statt. Das OK will auf dem digitalen Dorfplatz der Gemeinde Wila aktiv werden. Lokale Betriebe können sich auf dieser Plattform, die von der Firma Crossiety betrieben wird, einem breiteren Publikum vorstellen. Während der Ausstellung sollen dortige Kommentare auf Bildschirmen an der Ausstellung sichtbar werden.

Trotz der Digitalisierung steht der direkte Kontakt bei Malermeister Roland Kessler über allem. So führt er als OK-Chef in den nächsten Tagen nicht nur viele Gespräche, sondern er streicht vor der Ausstellung auch die Stände in der Reithalle selber. Passend zum Einstein-Zitat: Arbeit und eigene Leistung.

Turbenthaler Gewerbeausstellung, 17. bis 19. Mai, Reithalle Gmeiwerch. Eröffnung: Freitag, 17 Uhr. (Landbote)