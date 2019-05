Wen die Steuerreform wie stark trifft

Für eine Seitenfüllende Ansicht der Karte klicken Sie auf diesen Link...

Die Schweiz lehnte vor rund zwei Jahren die Unternehmenssteuerreform (USR) III ab, das Problem war damit aber nicht gelöst, nur aufgeschoben (siehe Infobox). Nun folgt ein neuer Anlauf: Die Steuervorlage (SV) 17, bildet zusammen mit der AHV-Finanzierung das Abstimmungspaket STAF bildet. Am 19. Mai findet die Abstimmung dazu statt.

Der Bund rechnet mit Steuerausfällen von rund zwei Milliarden Franken, gleich viel Geld soll zusätzlich in die AHV fliessen. Bei einem Ja zur STAF würde die Abstimmung für die Zürcher Steuervorlage am 1. September durchgeführt.

Besser als bei USR III

Eine Schätzung der Steuerausfälle, die von der kantonalen Finanzdirektion in Auftrag gegeben wurde, zeigt: Die Einnahmen der Gemeinden in der Region werden mit der SV 17 fast überall tiefer ausfallen, weil auch der Finanzausgleich sinkt. Die Verluste sind im Schnitt aber weniger als halb so hoch als noch bei der USR III (siehe Tabelle). «Die Position der Gemeinden hat sich deutlich verbessert», sagte der Turbenthaler FDP-Gemeindepräsident Georg Brunner kürzlich im «Tössthaler».

Konkretes Beispiel an der Stadt Winterthur: Hätte man nach der alten Vorlage voraussichtlich ein Minus von 34 Millionen Franken verkraften müssen, sind es laut kantonaler Prognose nun noch 6,3 Millionen Franken. Allerdings rechnete der Stadtrat im letzten Herbst mit höheren Einbussen von rund zehn Millionen Franken.

Es gibt sogar Gemeinden, die gemäss der Prognose mehr Geld erhalten würden, zum Beispiel Brütten. Die Gemeinde bezieht keinen Finanzausgleich, die Unternehmenssteuern betragen lediglich ein Prozent, gleichzeitig profitiert man aber vom höheren Anteil des Kantons an den Zusatzleistungen.

Um die Zahlen der unterschiedlich finanzstarken Gemeinden in der Region miteinander vergleichen und einordnen zu können, wurden die Beträge nach dem Wert eines Steuerprozentes geteilt. So werden die Einbussen in kommunalen Steuerprozenten ersichtlich. Daraus eine automatische Steuererhöhung abzuleiten, wäre aber voreilig. Unklar ist auch, wie hoch die Steuerausfälle auf Gemeindeebene bei einem Nein und der weiterhin bestehenden Rechtsunsicherheit wären.

«Schwierig einzusparen»

Vor allem kleine Gemeinden, die vom Finanzausgleich abhängig sind, wären von einer Annahme betroffen. In Steuerprozenten ist Schlatt der negative Spitzenreiter. Der Gemeinde würden jährlich rund 58000 Franken fehlen, das sind umgerechnet rund 5,5 Steuerprozente. Gemeindepräsident Urs Schäfer ist von der Vorlage nicht begeistert: «Für mich geht man den Weg des geringsten Widerstands gegenüber dem Ausland, anstatt für unsere Schweizer Anliegen zu kämpfen.» Für ihn sei das Ganze eher eine Zwängerei.

Die Gemeinde Altikon müsste jährlich mit 50000 Franken weniger rechnen, das entspricht etwa 4,5 Steuerprozenten. Finanzvorstand Andreas Herrmann spricht von einem «erwähnenswerten Betrag», der der Gemeinde längerfristig fehlen würde. Er sagt aber auch: «Eine Abweichung in dieser Grössenordnung kann es auch bei anderen Konten wie etwa im Sozialbereich geben.» Aufgrund von 50000 Franken weniger würde man kurzfristig die Steuern nicht erhöhen, längerfristig müsse das aber natürlich in die Finanzplanung einfliessen. Eine Abstimmungsempfehlung zur STAF hat der Gemeinderat nicht abgegeben. Persönlich sieht Herrmann beide Seiten: «Von den Gemeindefinanzen her betrachtet ist es etwas, das man lieber nicht hätte. Aber die ganze Sache ist ja in einem komplexeren Zusammenhang eingebettet.»

In Volken, wo ein Steuerprozent rund 6000 Franken beträgt und die Gemeinde mit Mindereinnahmen von 27 000 Franken rechnen müsste, sagt Präsident Walter Schürch: «Das würde unsere Gemeinde nicht in den Ruin treiben. Auch wenn ich das Geld selbstverständlich lieber hätte, statt nicht zu haben.» In der Finanzplanung, die für die nächsten Jahre Gewinne von 50000 bis 100000 Franken vorsehe habe ein solcher Betrag aber Platz. «Es würde einfach unseren Gewinn schmälern.»

Kritischer sieht es der Wildberger Finanzvorstand Thomas Kupper, dessen Gemeinde mit Mindereinnahmen von über 70000 Franken rechnen müsste: «Das ist ein happiger Betrag für eine kleine Gemeinde wie uns. Aus meiner Sicht wird es sehr schwierig, die Einnahmeausfälle zu kompensieren oder anderweitig einzusparen.» Persönlich finde er den Steuerteil der nationalen Vorlage aber in Ordnung: «Ich denke, da müssen wir alle irgendwo Abstriche machen.» Weshalb die Vorlage aber mit der AHV verknüpft werden musste, kann Kupper nicht nachvollziehen: «Das ist eine Lose-Lose-Situation, die vor allem Mehrkosten für die Erwerbstätigen generiert und die Probleme der AHV nicht löst.»

Simon Mösch (BDP), Finanzvorstand von Wila, betrachtet nebst dem AHV-Teil auch die Steuervorlage kritisch: «Sie führt zu einer Umwälzung von Steuerbelastungen von den Unternehmen auf die Bürger.» Davon würden vor allem die Statusgesellschaften und grossen Firmen profitieren.

Grundsätzlich ist die SV 17 aber weniger umstritten als noch die USR III. Entscheidend wird dieses Mal wohl sein, ob das «AHV-Päckli» akzeptiert wird. (Landbote)