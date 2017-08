Wenn ein Schwimmbad zur Festbühne wird

Im Wiesendanger Schwimmbad Büel bricht bereits der Abend an. Neben einem gemütlichen Grillplatz steht Andreas Petro, seines Zeichens Gründer des Winterthurer Salzhauses und Betreiber des örtlichen Jugendtreffs Metro.

Unter ihm befindet sich eine kleine Rasenfläche, umgeben von der abfallenden Badiwiese. Dort soll morgen Samstag die allererste Ausgabe des von Wiesendanger Jugendarbeitern initiierten «Specky Openairs» stattfinden.

Respekt und Toleranz

Dieses Pilotprojekt ist ein Resultat der Spurgruppe «Mir sind Wisi» (MsW). Diese Gruppe setzt sich laut Statuten für ein einheitliches Wiesendangen ein, in dem Respekt und Toleranz über alle demografischen Grenzen hinweg grossgeschrieben werden. Petro, ebenfalls ein Miglied der MsW, will mit dem Openair auch genau dies bezwecken. «Die Musik ist ein super Werkzeug, um Menschen zu verbinden», ist der Jugendarbeiter überzeugt.

Andreas Petro organisiert das Openair in Wiesendangen.

Nebst dem sozialen Aspekt sind ihm bei einer solchen Veranstaltung aber auch das Visuelle und die Atmosphäre sehr wichtig: «Wir werden am Samstag mit verschiedenen Lichteffekten arbeiten, um die sonst schon atmosphärische Umgebung noch besser in Szene zu setzen.»

Breitgefächertes Programm

Bei der Zusammenstellung des Programms hat Petro vor allem auf Abwechslung geachtet. Am Nachmittag geht es los mit einer Zirkusanimation des Circolino Pipistrello. «Ich habe diese Gruppe im Fuesssballschuppe in Töss kennengelernt», erinnert er sich. Mit ihr wolle man am Samstag vor allem die ältere Generation in die Badi locken.

Am frühen Abend sollen dann auch die Jugendlichen auf ihre Kosten kommen. Deshalb hat Petro die Winterthurer Hiphop-Gruppe «Eigänabou» engagiert, die aus ehemaligen Besuchern seines Jugend­treffs besteht. Abgerundet wird das musikalische Programm von der Latin-Jazz n’ Funk Band «Los Scaraband». Verpflegen können sich die Besucher laut dem Jugendarbeiter in einem Catering-Zelt. Eventuell könne er sogar noch einen Barbetrieb organisieren.

Zusammenarbeit geplatzt

Am letzten Wochenende fand bereits in Seuzach ein Openair statt – ebenfalls zum ersten Mal. Laut Petro wollten Wiesendangen und Seuzach ursprünglich ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen. «Es gab allerdings zu viele organisatorische Differenzen, das fing schon bei der Auswahl des Austragungsorts an.» Deshalb habe man entschieden, dass jede Gemeinde ihr eigenes Openair durchführt.

Während die Seuzacher ihr Projekt so gross und pompös wie möglich aufziehen wollten, setzt Wiesendangen eher auf eine «kleine, aber feine» Veranstaltung. «Im Gegensatz zu Seuzach gehen wir auch kein finanzielles Risiko ein», meint Petro. Eintrittskarten für das Openair gibt es übrigens nicht, stattdessen sind sämtliche Konzerte im Badieintritt inbegriffen.

Fortsetzung ist geplant

Die Wiesendanger Jugend hilft bei der Organisation des Anlasses ebenfalls fleissig mit. «Ich werde gemeinsam mit den Jugendlichen noch die Bühne aufstellen. Am Samstag bilden sie zudem unseren Staff.» Das einzige, was dem Openair noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist das Wetter.

Petro betont aber: «So lange es nicht in Strömen regnet, führen wir den Anlass definitiv durch.» Ebenfalls sicher sei, dass die diesjährige Austragung zwar die erste, aber keineswegs die letzte sein wird. Der Jugendarbeiter meint aber: «Nächstes Jahr machen wir es lieber im Juni, da die Leute am Sommeranfang wohl noch eher in Openair-Laune sind.»

