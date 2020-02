ZKB-Jubiläumsbonus wird verwendet für Kunst, Flaggen und Zoo-Billette

Besondere Projekte hatte sich die ZKB gewünscht. 150 Millionen Franken schüttet die Bank anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens aus. Zwei Drittel an den Kanton Zürich und einen Drittel an die Gemeinden des Kantons.Die Gelder werden nach Einwohnerzahl verteilt, es ist mit rund 30 Franken pro Kopf zu rechnen. Damit sollen Vorhaben finanziert werden, die im ordentlichen Budget keinen Platz finden, wenn es nach der Bank geht.

Eine Umfrage in den Gemeinden der «Landbote»-Region zeigt, dass nicht alle diesen Wunsch erfüllen. Von 40 Antworten von Gemeindeverwaltungen und Behördenmitgliedern lauten fünf, dass der Betrag in die ordentliche Rechnung überführt wird. In gerundeten Zahlen bedeutet das, dass in Wiesendangen 198000 Franken, in Turbenthal 145000, in Marthalen 57000, in Wildberg 30000 und in Benken 28000 Franken zusätzlich in der laufenden Rechnung auftauchen. Auf diese Art komme das Geld allen Einwohnern zu Gute, war in den Begründungen mehrmals zu lesen.

Ideen und Teilausgaben

Zehn Gemeinden haben noch keine Idee. Andere haben Ideen, aber noch keinen Beschluss. In Bauma sei denkbar, dass die 148000 Franken zurückgelegt werden, «damit im Rahmen der Sanierung des Hallenbads eine zusätzliche Attraktion finanziert werden kann, die möglichst vielen Baumerinnen und Baumern zu Gute kommen soll». Brütten erhält 53000 Franken, ein Teil davon soll voraussichtlich nach dem Bau der Alterswohnungen in die Erneuerung des Spielplatzes beim Gemeindehaus investiert werden. Seuzach hat erst 4000 von 220000 Franken ausgegeben: Für acht Aktien des Theater Winterthur. Feuerthalen will seine 120000 Franken in ein noch nicht näher definiertes «energetisches Nachhaltigkeitsprojekt» investieren, Zell einen Viertel von 180000 Franken «für Projekte aus dem Themengebiet Nachhaltigkeit respektive Umweltschutz».

«Wir suchen nicht irgendetwas, das wir mit diesem Bonus bezahlen könnten.»Claudia Gürtler

Vielmehr sei die Sonderdividende ein Zustupf an sowieso geplante Verschönerungsmassnahmen im Dorf, so die Gemeindepräsidentin von Trüllikon.

Die Stadt Winterthur will den Stadtpark sanieren. Für knapp fünf Millionen Franken, 3,7 davon kommen von der ZKB in Form des Jubiläumsbonus. Über die Umsetzung muss aber der Gemeinderat noch entscheiden (zum Artikel...).

In Altikon fliesst zumindest ein Teil der 21000 Franken in die Sanierung der Feuerstelle und eine neue Tischgarnitur im Gemeindewald. Teilweise ausgegeben haben Rheinau, Schlatt und Hettlingen das Geld für Zoo-Jahreskarten, die die Bevölkerung gratis beziehen kann.

Zwei vom Volk überstimmt

Wohl einen neuen Verwendungszweck finden muss Ossingen. 50000 Franken seien zugesichert. Damit hätten die Möblierung und eine elektronische Anzeigetafel auf dem neuen Gemeindehausplatz finanziert werden sollen. Nur: An der Gemeindeversammlung wurde die Neugestaltung des Platzes abgelehnt. «Ob es Sinn macht, diese Massnahmen nach Ablehnung der Neugestaltung des Gemeindehausplatzes durch den Souverän auf dem bestehenden Gemeindehausplatz umzusetzen, muss noch abgeklärt werden».

Auch in Neftenbach war der Volkswille ein anderer, als jener der Behörde. An der Gemeindeversammlung meinte ein Stimmbürger, wenn die rund 200000 Franken Teil der Erfolgsrechnung seien, werde sie «aufgefressen» (zum Artikel...). Auf seinen Antrag hin wurde der Betrag in einen auf zehn Jahre befristeten Sonderfonds überführt und soll für besondere Zwecke im Bereich Kultur, Sport und Musik verwendet werden. Im letzten Mitteilungsblatt und auf der Website informiert die Gemeinde nun darüber, dass bis am 31. März Ideen für die Verwendung der Gelder eingereicht werden können.

Kunst in Dinhard

In der Menge der Antworten ist jene aus Dinhard hervorgestochen. 60000 Franken soll die Jubiläumsdividende betragen, ein Teil davon wird in Kunst investiert: «Die Gemeinde erhielt vom Winterthurer Künstlerduo ChrisPierre Labüsch eine Anfrage, ob Interesse an einer Übernahme des Kunstwerkes bestehe, das am Regionalturnfest 2018 in Dinhard ausgestellt war und dort für Bewunderung sorgte», schreibt die Gemeindeverwaltung auf Anfrage.

Dinhard kauft ein Kunstwerk, das am Regionalturnfest 2018 ausgestellt war. Bild: PD

Und weiter: «Wie von der ZKB vorgesehen, wird damit ein besonderes Projekt realisiert, das der Gesamtbevölkerung Freude bereiten soll.» Platziert werde das Werk bei der Sporthalle.

Im öffentlichen Raum

Truttikon hat seine 14000 Franken in ein E-Mobility-Mietauto investiert. Auch andere Gemeinden tun Verschiedenes im öffentlichen Raum.

Illnau-Effretikon will die Summe von über einer halben Million Franken für ein «Projekt in Richtung Ergänzung, Verbesserung, Kenntlichmachung, Dokumentation des Wander-/Velo-/Bikewegnetzes im Stadtgebiet» verwenden. Mehrere Verben nennt der Stadtschreiber: Es soll «optimiert, verschönert, ergänzt, verbunden, vermarktet und für alle Generationen angereichert werden».184000 Franken investiert Lindau in den Spielplatz auf dem Chilbiplatz, Bäume für die Zürcherstrasse in Tagelswangen und dort in ein Teilprojekt des Neubaus des Gemeindesaals, das im Kostenvoranschlag sonst nicht vorgesehen wäre. Russikon dürfte laut Hochrechnung mit gut 130000 Franken rechnen, ein Teil davon werde bestimmt in die geplante neue Sporthalle fliessen. 59000 Franken gibt Wila aus für den Ersatz der Dorfbeflaggung und ein Touch-Präsentationsgerät für das Ortsmuseum. Trüllikon rechnet mit 37000 Franken, «Wir suchen nicht irgendetwas, das wir mit diesem Bonus bezahlen könnten». Sondern als Zustupf für geplante Projekte, um das Dorf zu verschönern, etwa die Sanierung der Dorfbrunnen.

«Wyland-Süd»-Gemeinden

Die sechs Gemeinden im Weinland, die eine Fusion zu «Wyland Süd» prüfen, haben unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen. Das zeigt sich auch an den Verwendungszwecken der ZKB-Jubiläumsdividende.

Adlikon, Andelfingen, Kleinandelfingen und Humlikon haben eine gemeinsame Kulturkommission. Die Gemeinden geben zehn Prozent ihrer jeweiligen ZKB-Sonderdividende an diese Kommission ab - ausser Humlikon. Die kleine Gemeinde hat die gesamten knapp 15000 Franken ihrer Schulgemeinde zugewiesen. In Adlikon soll der Rest (knapp 19000 Franken) in die Neugestaltung des öffentlichen Spielplatzes beim Restaurant Post investieren. Über dieses Projekt müsse aber die Gemeindeversammlung noch befinden. In Andelfingen sollen die restlichen 60000 Franken dem Wunsch der ZKB gemäss an besondere Projekte gehen, die 54000 Franken von Kleinandelfingen ebenso. Gefragt seien Ideen aus der Bevölkerung.

Henggart will die 66000 Franken für einen Spiel- und Begegnungsplatz und eine Panoramatafel auf dem Aussichtspunkt der Gemeindeliegenschaft «Guggenhürli» verwenden, «mit entsprechender Widmung der ZKB». Thalheim an der Thur erwartet 30000 Franken, die möglicherweise im Forst landen. «Der Borkenkäfer hatte an unseren Wäldern speziellen Gefallen gefunden.» Der Entscheid des Gemeinderats über die Verwendung des Gelds steht noch aus.

Fazit: Sie sind in der Menge zu finden, die besonderen Projekte, die sich die ZKB gewünscht hat.

Vorerst keine Seilbahn über den Zürichsee, dafür ein «Erlebnisgarten» auf der Landiwiese



Ob die Seilbahn über den Zürichsee realisiert wird, ist noch in der Schwebe. Bild: PD



Die ZKB hat auch verschiedene Ideen als Jubiläumsgeschenk. Zum einen eine Seilbahn über den Zürichsee – die vorerst aber an Einsprachen gescheitert ist. «Nach sorgfältiger Prüfung des Urteils des Baurekursgerichts hat sich die Zürcher Kantonalbank entschieden, das Urteil weiter an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich zu ziehen», schreibt die ZKB auf der eigens eingerichteten Jubiläums-Website. Realisiert werden soll sicher der «Erlebnisgarten», 14000 Quadratmeter Parklandschaft auf der Landiwiese in Zürich, auf der ab Ende Mai auch verschiedene Veranstaltungen stattfinden. (ewa)