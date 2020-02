5G-Gegner sind schneller als Anbieter

Der «Landbote» wird zu einem «5G-Infoabend» eingeladen. Der Anlass in Ossingen wird veranstaltet von der «Interessengemeinschaft: Stopp 5G!». Mitte März referieren demnach im Primarschulhaus in Ossingen ein «Landwirt mit langjähriger Leidensgeschichte», ein Bauökologe sowie ein «Therapeut und ehemaliger Seefunker». Es gehe um die Objektausschreibung einer Antenne bei der Kläranlage in der Gemeinde, ist dem Papier zu entnehmen, das von drei Personen unterschrieben ist.

Objektausschreibung? Ein Baugesuch oder sonstige Hinweise auf einen Antennenbau lassen sich auf der Website der Gemeinde nicht finden. Auch nicht im Mitteilungsblatt. Geht auch gar nicht, winkt Gemeindepräsident Martin Günthardt auf Anfrage ab. Denn was auf der Einladung der IG konkret klingt, liegt erst in der Luft.

Gerüchte gehen um – auch seit der Gemeinderat eine solche Anlage im November im Mitteilungsblatt erwähnt hat. Dort hiess es, die Behörde signalisiere ihr Einverständnis zu einer 35 Meter hohen Mobilfunkanlage in der Nähe der Kläranlage. Sie würde die ganze Gemeinde abdecken, «sodass keine zusätzlichen Mobilfunkantennen notwendig sind». Die Antenne eines anderen Betreibers steht beim Bahnhof, sagt Günthardt auf Anfrage.

Aufwändiges Verfahren

Die Meldung im Mitteilungsblatt vom letzten Jahr und die daraufhin brodelnde Gerüchteküche rief Gegner auf den Plan. Ein erstes Flugblatt sei auch bis zum Gemeinderat gekommen, so Günthardt. «Natürlich darf jeder seine Meinung haben», sagt er, «dass Interessierte im Flugblatt aufgerufen wurden, sich via eine Handynummer an die IG zu wenden, störte uns aber doch etwas.» Wie in Andelfingen (Hier geht es zum Artikel) wird auch in Ossingen festgestellt: Alle wollen Handys, aber niemand will die Antennen.

«Wir müssen den Bescheid der

Sunrise abwarten, ob sie das

Verfahren so überhaupt

durchführen will.»Martin Günthardt, Gemeindepräsident von Ossingen

Der Ossinger Widerstand indes kommt noch bevor die Antenne überhaupt geplant ist. In ihrem neusten Mitteilungsblatt schreibt der Gemeinderat deshalb deutlich: «Um Klarheit in diese Gerüchteküche zu bringen – derzeit läuft weder ein Gestaltungsplanverfahren noch ein Baubewilligungsverfahren.» Ja, der Gemeinderat habe der Sunrise signalisiert, dass er grundsätzlich mit dem Bau einer Mobilfunkanlage einverstanden wäre.

Aber: Die betreffende Parzelle liege in der Zone für öffentliche Bauten. Gemäss Bau- und Zonenordnung müsste ein Gestaltungsplanverfahren durchgeführt werden. «Auf Kosten der Bauherrschaft, also der Sunrise», betont Günthardt auf Anfrage. Der Prozess müsste mehrere Stellen durchlaufen und könnte dauern und kosten. Gefragt würden auch die Stimmberechtigten, die an der Gemeindeversammlung über den Gestaltungsplan abzustimmen hätten.So weit sei es aber sowieso noch nicht. «Wir müssen den Bescheid der Sunrise abwarten, ob sie das Verfahren so überhaupt durchführen will», so der Gemeindepräsident.