73-jähriger Autorowdy erneut verurteilt

Am Anfang stand ein Unfall mitten in Ossingen an einem Novemberabend im Jahr 2013; zwei Autos gerieten seitlich aneinander, eines kam von der Strasse ab und prallte in eine Gartenhecke. Verletzt wurde niemand. Angeklagt und später erstinstanzlich verurteilt wurde ein heute 73-jähriger Unternehmer. Am Freitag wehrte sich der ältere Mann vor dem Obergericht.

Bis heute existieren zwei völlig unterschiedliche Versionen des Unfall-Hergangs. Im Auto, das gegen die Hecke prallte, sass ein junger Lenker. Er behauptete, er sei minutenlang vom Fahrzeug hinter ihm, das der 73-Jährige gelenkt hatte, bedrängt worden, unter anderem mit Auffahrmanövern und Gehupe. Schliesslich sei das hintere Fahrzeug links auf dieselbe Höhe gefahren und habe ihn von der Strasse gedrängt.

Den Alten ausgebremst?

Der 73-Jährige hingegen, der damals auf dem Heimweg von einem Jagdausflug war, bestritt das aggressive Gedrängle von Anfang an. Auch habe er niemanden von der Strasse geschoben - obwohl das ein forensisches Gutachten nahelegt.

Laut dem Anwalt des 73-Jährigen habe sich vielmehr der junge, vordere Fahrer einen Spass daraus gemacht, den Alten auszubremsen und am Überholen zu hindern. Quasi als Beweis dafür fügte er an, dass der Junge einen tiefergelegten Wagen gefahren habe, der mit leeren Red Bull-Dosen gefüllt gewesen sei.

Nachdem das Andelfinger Bezirksgericht den 73-Jährigen 2018 teilweise schuldig gesprochen und eine Geldstrafe verhängt hatte, legten er und auch die zuständige Winterthurer Staatsanwältin Berufung ein. Letztere sprach vor Obergericht von «grossem Glück», das bei der Aktion weder Fahrer noch Passanten zu Schaden gekommen seien. Sie forderte 15 Monate Gefängnis.

Ziemlich viele Massnahmen

Dies nicht zuletzt deshalb, weil der ältere Mann wegen eins Verkehrsdelikts aus dem Jahre 2012 eine einschlägige Vorstrafe aufweist. Zur Sprache kam auch eine weitere Verurteilung ein paar Jahre zuvor.

Und auch einer der drei Richter meinte: «Sie haben in der Vergangenheit ziemlich viele administrative Massnahmen erwirkt.» Tatsächlich verlor der Mann in den letzten 14 Jahren zahlreiche Male seinen Ausweis, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer oder Geschwidigkeitsüberschreitungen.

Kritik an Andelfingen

Nach kurzer Beratung fällte das Obergericht das Urteil: Der Mann muss nicht ins Gefängnis, aber wegen mehrfacher grober Verletzung der Verkehrsregeln eine zur Hälfte bedingte Geldstrafe von 220 Tagessätzen à 110 Franken bezahlen. Der «automobilistische Leumund» hat straferhöhend gewirkt, strafmindernd die lange Verfahrensdauer.

Hier kritisierte das Obergericht die Vorinstanz deutlich. Das Bezirksgericht Andelfingen habe auf eigene Faust Einvernahmen wiederholt, das sei völlig unnötig gewesen und «prozessökonomisch schlecht». Der Fall sei zweieinhalb Jahre beim Gericht gelegen - «für so einen einfachen Fall einfach zuviel».