Alle 30 schwedischen Nationalparks besucht und fotografisch festgehalten

Sie heissen Ängsö, Skuleskogen oder Dalby Söderskog und haben eines gemeinsam: Christian Weidmann hat sie alle gesehen. Der Humliker hat in 13 Jahren, in über 45 Wochen Ferien und auf 90’000 abgespulten Autokilometern alle 30 Nationalparks in Schweden besucht.

«Es ist nicht Grönland, nicht Finnland und nicht Dänemark – es ist Schweden!», sagt Weidmann. Schon früh faszinierte ihn das Land. In der «Stifti» besuchte der heute 57-Jährige auf einer Interrail-Tour den Nationalpark Abisko weit im Norden des Landes. Schweden hat 1909 als erstes Land ein Naturschutzgesetz erlassen und gleich neun Nationalparks geschaffen, einer davon war Abisko. Für Weidmann war dieser Park quasi die Einstiegsdroge, das Land liess ihn nicht mehr los.

Tausende Fotos

Je öfter er nach Schweden reiste, desto mehr festigte sich das Ziel in seinem Kopf: alle Nationalparks zu besuchen. Anfangs begleiteten ihn dabei oft die beiden Söhne. Im letzten Jahr konnte Weidmann seine Serie komplettieren – statt einer oder zwei Wochen reiste er für acht Wochen mit seiner Frau Cornelia in das Land, das deutlich mehr als ein bekanntes Möbelhaus zu bieten hat.

«Es ist ein wunderschönes Land mit viel Weite, tollem Licht und netten und gelassenen Menschen», schwärmt Weidmann. Die Landschaft faszinierte ihn nicht nur, er setzte sich ein zweites Ziel: von jedem Park ein hoch- und ein querformatiges Foto zu machen, die er als Postkarte drucken lassen kann. «Tausende!», sagt er nur, als er nach der Anzahl Fotos gefragt wird, die er im Lauf der Jahre gemacht hat. Die Entscheidung für nur zwei pro Park war nicht immer einfach – und so erweiterte der Mediendesigner sein Projekt: Zu den Karten hat er auch einen Fotoband drucken lassen sowie eine Broschüre mit Fotos und kurzen Texten mit Informationen und persönlichen Erlebnissen zu allen 30 Nationalparks (Fotogalerien und Infos: www.avw.ch). Weidmann hat damit den wohl einzigen kompletten, kurzen Reiseführer über alle diese geschützten Landschaften gestaltet. Asnen, der im Süden des Landes liegt, wurde erst 2018 als Nationalpark eröffnet. Der Muddus-Nationalpark ist Bestandteil des Unesco-Weltkulturerbes «Laponia», hat uralte Waldbestände, grosse Moorflächen, Seen und einen Wasserfall. Foto: Christian Weidmann

Die Publikationen gibts bei Weidmann auch auf Schwedisch. Zwar sprechen er und seine Frau die Sprache nur ansatzweise, «wir kommen mit einem Mix aus der Landessprache und Englisch gut durch». Sie haben aber Freunde in Schweden, die ihnen beim Übersetzen helfen.

Schwimmender Elch

Es sind über die Jahre Bilder entstanden, die den Betrachter in eine Welt entführen, die aus der Schweiz-Perspektive irgendwie bekannt anmutet und die doch so ganz anders scheint. Es sind aber vor allem auch Erfahrungen und Erinnerungen entstanden, die Weidmann während Wochen und Kilometern gemacht und gesammelt hat.

Besonders präsent sind ihm jene aus den acht Wochen Schwedenaufenthalt mit seiner Frau im nördlichen Teil des Landes. Übernachtet haben die beiden meist im Ford Transit oder im Zelt. Sie erinnern sich an das eine Mal, als sie in einen Nationalpark auf einer Insel reisten. Mit einem privaten Boot wurden sie hingebracht – und waren mutterseelenallein auf dem grossen Stück Festland. Zumindest fast: «Wir haben einen Elch gesehen. Da kein Landweg hinführt, muss das Tier hingeschwommen sein.»

Eine weitere tierische Begegnung ist ihnen präsent geblieben: Einmal beobachteten sie einen ganzen Nachmittag lang, wie sich am Himmel ein Gewitter zusammenbraute. Umgeben waren sie dabei von einer grossen Herde Rentiere.

Park unter Wasser

Der Anblick, der sich Weidmann in den verschiedenen Landesteilen und Nationalparks bot, war immer wieder anders. Einmal dominierten Bäume, dann Fels, wieder an einem anderen Ort Moore – und Wasser.Kosterhavet ist ein Meeres-Nationalpark, der auf und unter der Wasseroberfläche einiges bietet. Ein begeisterter Taucher sei er nicht, so Weidmann, den Unterwasser-Schnorchel-Lehrpfad hat er deshalb ausgelassen.

Und doch fasziniert ihn auch dies und allgemein die Vielfalt, die die rund 7000 Quadratkilometer umfassenden Parks bieten, die rund 1,5 Prozent des Landes abdecken. Durch manche mache man einen Sonntagsspaziergang, andere seien unwegsam. Jede Jahreszeit ist anders, jeder Tag ist anders. «Wir haben auch einmal drei Tage auf dem Parkplatz einer Kirche verbracht, weil das Wetter zu schlecht war, um einen Nationalpark zu besuchen.» Weidmann hat es gegen Wind, Wetter und alle Widrigkeiten sogar geschafft, alle 30 zu besuchen. Und nun? «Schweden ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch vieles zu sehen.»