Am Husemersee ist ein WC geplant

Stundenlanges Baden und Bräteln an einem See oder Fluss – und dann kommt das andere Bedürfnis, klein oder gross. Doch in der freien Natur gibt es in der Regel keine Toilette, sodass nur das Wasser, das Schilf oder das Unterholz im Wald als Optionen übrig bleiben.

Am Husemersee im Zürcher Weinland will nun die Gemeinde Ossingen Abhilfe in Sachen Notdurft schaffen.

Bei der Badiwiese am Südwestufer des Moorsees soll ein WC-Häuschen gebaut werden. Die Wiese liegt in der Landwirtschaftszone, direkt neben einem bedeutenden Naturschutzgebiet.

Holzhäuschen bei der Wiese

Das Bauprojekt veröffentlichte die Gemeinde Ossingen Anfang März. Anregungen zum Bau eines WCs am Husemersee habe es von verschiedenen Seiten gegeben, sagt Ossingens Gemeindepräsident Martin Günthardt. Die Liegewiese am See mit den Feuerstellen werde im Sommer rege genutzt.

Geplant sei eine gängige Toilettenkabine, eingekleidet mit Holz. Derzeit kläre man mit dem Kanton den Standort des Holzhäuschens ab – mitten in der Wiese soll es ja nicht stehen. Die kantonale Baudirektion bestätigt, dass das Bewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen sei. Für eine abschliessende Beurteilung brauche der Kanton von der Gemeinde zusätzliche Angaben.

Geplant sei, so Günthardt weiter, dass nach der Bewilligung ein Vertrag mit einer Firma abgeschlossen werde. Diese wird dann das WC-Häuschen am See leeren und reinigen.

Littering, Blechlawine und Notdurft im Grünen: Wenn an sonnigen Wochenenden Ausflügler an die Seen und Flüsse im Weinland strömen, sind dies oftmals die Hinterlassenschaften für die dortigen Gemeinden.

Martin Günthardt stört sich daran, dass der Kanton einerseits die Region quasi zum Erholungsgebiet erklärt habe. Andererseits aber harze es dann bei der Bewilligung von genügend Parkplätzen, so etwa entlang der Thur.

Entlang der Thur kein Thema

Dauerhafte WC-Häuschen entlang der Thur seien in ihrer Gemeinde kein Thema, sagt Thalheims Gemeindepräsidentin Caroline Hofer Basler. Einzig an Pfingsten, wenn am Fluss traditionellerweise gezeltet wird, werden temporäre, mobile WC-Kabinen aufgestellt. Der Aufwand für Unterhalt und Reinigung ständiger WC-Anlagen wäre zu hoch, sagt Hofer Basler. «Wir sind keine Badi.»

Die Gemeinde Thalheim habe einmal einen Testlauf mit Abfallkübeln an der Thur unternommen, der negativ ausgefallen sei. Da käme es billiger, wenn der Werkarbeiter der Gemeinde den Müll nach einem Sommerwochenende auf seiner Tour einsammele.

Auch in Flaach, weiter flussabwärts, seien dauerhafte WC-Häuschen entlang der Thur wegen des Aufwands für den Unterhalt und die Reinigung kein Thema, heisst es aus der Gemeindekanzlei. Einzig die Gruppen, die an Pfingsten an der Thur mit Bewilligung zelten, würden jeweils mobile WC-Kabinen aufstellen.

Wie wahrscheinlich ist es nun, dass der Kanton das Ossinger WC-Häuschen am Husemersee bewilligt? Das Bewilligungsverfahren laufe noch, man könne keine Auskunft geben. Aber: «In Weisslingen beim Brauiweiher wurde jeweils während der Badesaison ein in Holz eingefasstes Toi-Toi-WC-Häuschen bewilligt», schreibt die Baudirektion.

(Der Landbote)