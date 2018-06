Anstoss für Andelfinger Artenvielfalt

Eine grössere Artenvielfalt inmitten intensiver Landwirtschaft – das ist das Ziel der sogenannten Vernetzungsprojekte, die von Bund und Kanton gefördert werden. Punkto Vernetzung war der Norden des Weinlandes, also das Gebiet nördlich der Thur, bislang eine fast weisse Landkarte. Einzig in Marthalen gibt es solche Projekte bereits.

Nun haben die Gemeinderäte von Andelfingen und Kleinandelfingen ein gemeinsames Vernetzungsprojekt beschlossen. Damit ist Kleinandelfingen die zweite Gemeinde im nördlichen Weinland mit einem solchen Projekt. Mögliche Vernetzungsmassnahmen sind etwa Stein- und Asthaufen, nicht gemähte Wiesen, Lücken im Weizenfeld oder Totholz an Bäumen, um Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen zu schaffen.

«Zahlreiche Landwirte»

Nebst den landwirtschaftlichen Flächen werden «aber auch der Wald oder das Siedlungsgebiet in die Überlegungen miteinbezogen», heisst es im aktuellen ­Mitteilungsblatt von Kleinandelfingen. Projekte über mehrere Gemeinden sollen Synergienund Einsparungen ermöglichen. «Zahlreiche Landwirte» hätten ihr Interesse am Projekt angemeldet, heisst es weiter. Das Vernetzungsprojekt ist auf acht Jahre ausgelegt. Biologin und Biobäuerin Beatrice Peter aus Wildensbuch wird das Projekt fachlich begleiten mit einem Kostendach von 24 000 Franken. Zuzüglich der weiteren Kosten beläuft sich der Kleinandelfinger Kostenanteil für die gesamte Projektdauer auf rund 21 000 Franken.

Der Andelfinger Naturschutzverein (ANV) sei daran, noch weitere Vernetzungsprojekte im Weinland zu initiieren, schreibt dessen Präsident Matthias Griesser in einer Mitteilung. Damit soll das regionale, vom Lotteriefonds finanzierte Feldlerchenprojekt abgelöst werden. Lerchen sind selten gewordene Vögel, die von Vernetzungsmassnahmen besonders profitieren. Dazu gehören etwa die Lerchenfenster zum Beispiel in Weizenfeldern. In solchen Fenstern wird kein Getreide gesät, damit die Vögel am Boden brüten und nach Insekten jagen können. Auch insektenreiche Buntbrachen (siehe Bild) helfen den Feldlerchen.

Vorarbeit für weitere Projekte

Das neue Vernetzungsprojekt in Andelfingen und Kleinandelfingen soll eine Arbeitsgruppe umsetzen und begleiten. Ende Jahr wird es dem Kanton Zürich zur Genehmigung eingereicht werden. Die Auszahlung der ersten Beiträge an die beteiligten Bauern kann 2019 erfolgen. Werden bestimmte Kriterien erfüllt, kann das Projekt um weitere acht Jahre verlängert werden. Die Teilnahme der Landwirte ist freiwillig. Die Arbeitsgruppe wurde unter Griessers Leitung gebildet. Der Gruppe gehören je ein Vertreter des Andelfinger und Kleinandelfinger Gemeinderates an. Weiter arbeiten Landwirte sowie Vertreter des ANV in dieser Gruppe mit.

Als Vorarbeit für weitere teilnehmende Gemeinden hat der ANV für typische Weinländer Lebensräume wie etwa Weinberge die Zielarten und Fördermassnahmen definiert und in einem Konzept zusammengefasst. (Landbote)